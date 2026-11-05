11 ноября, в День Лачплесиса, в Риге ожидаются серьёзные ограничения движения. На несколько часов полностью закроют набережную 11 Ноября, а из-за факельного шествия возможны перекрытия центральных улиц. В Агенскалнсе ограничения начнут действовать уже 9 ноября и затронут восемь автобусных маршрутов, передает bb.lv.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, ограничения связаны с проведением памятных мероприятий, посвящённых Дню Лачплесиса.

Набережную закроют на семь часов

11 ноября с 17:00 до полуночи будет полностью закрыто движение транспорта по набережной 11 Ноября (11. novembra krastmala) на участке от Вантового моста до Каменного моста.

На это время двустороннее движение организуют на улице Пилс (Pils iela) от переулка Полю (Poļu gāte) до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

Факельное шествие пройдёт через центр Риги

В 16:40 от Рижского Братского кладбища начнётся традиционное факельное шествие, которое завершится на набережной 11 Ноября.

Маршрут шествия пройдёт по следующим улицам:

Varoņu iela;

Gaujas iela;

Miera iela;

Brīvības iela;

Brīvības bulvāris;

Brīvības laukums;

Kaļķu iela.

По мере продвижения участников шествия движение транспорта на этих улицах при необходимости будут ограничивать или полностью перекрывать.

В Агенскалнсе ограничения продлятся несколько дней

Из-за проведения мероприятия «Rīga, mūžības skartā» с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будет закрыта улица Бариню (Bāriņu iela) на участке от бульвара Узварас до места разворота возле улицы Херманя.

Движение перекроют в обоих направлениях. На этом участке также запретят остановку и стоянку автомобилей.

На время перекрытия изменятся маршруты восьми автобусов:

№ 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.

В обоих направлениях не будут обслуживаться остановки «Āgenskalna tirgus» и «Eduarda Smiļģa iela» на улице Бариню.

Временные остановки общественного транспорта разместят на улице Маза Нометню (Mazā Nometņu iela), приблизительно возле дома № 27.

Где запретят парковку

Ограничения на остановку и стоянку автомобилей будут действовать в разные дни и часы.

С 9 ноября, 08:00, до 12 ноября, 12:00:

Mazā Nometņu iela — от Ojāra Vācieša iela до Kokles iela;

Hermaņa iela — от Ojāra Vācieša iela до Bāriņu iela.

С 10 ноября, 15:00, до полуночи 11 ноября:

параллельная проезжая часть набережной 11 Ноября — от Poļu gāte до Bīskapa gāte.

11 ноября:

с 06:00 до 15:00 — правая сторона бульвара Zigfrīda Annas Meierovica, от Smilšu iela до Krišjāņa Valdemāra iela;

с 07:00 до 11:00 — площадь Гердера (Herdera laukums);

с 12:00 до полуночи — правая сторона набережной 11 Ноября, от Daugavas gāte до Вантового моста;

с 06:00 до 19:30 — обе стороны Aizsaules iela, обе стороны Varoņu iela на участке от Aizsaules iela до дома № 3A, а также автостоянка возле Первого Лесного кладбища на Aizsaules iela.

Автомобили, оставленные в местах, где стоянка запрещена, при необходимости будут перемещать на другие разрешённые парковочные места.

Дополнительные ограничения в центре города

11 ноября движение транспорта при необходимости будут ограничивать и в местах проведения официальных мероприятий:

с 08:30 до 10:15 — на площади Гердера;

с 12:30 до 13:30 — на площади Свободы;

с 13:50 до 14:15 — на Замковой площади и прилегающих улицах.

Возле Рижского Братского кладбища с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 движение будут регулировать на перекрёстках улиц Айзсаулес и Гауяс, а также проспекта Межа и улицы Вароню.

Кроме того, с 12:30 до 13:30 при необходимости могут ограничить или закрыть движение водного транспорта по Городскому каналу — от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.

Рижское самоуправление рекомендует водителям учитывать временные ограничения при планировании поездок, особенно вечером 11 ноября, когда в центре города пройдёт факельное шествие и будет закрыта набережная.