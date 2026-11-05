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Одни обнимают, другие оскорбляют - военные НАТО рассказали о пребывании в Даугавпилсе 2 330

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные НАТО в Латвии

Съёмочная группа канадского телеканала CTV News побыала вместе с военнослужащими НАТО вблизи Даугавпилса — города, расположенного в 30 километрах от границы с Беларусью и в 50 километрах от российской границы.

Почти 50% населения Даугавпилса составляют этнические русские, что создаёт в регионе непростую ситуацию, связанную с различиями в политических взглядах, сообщает телеканал.

Мэр города, который оказался недоступен для комментариев CTV News, в некоторых восточноевропейских СМИ характеризуется как пророссийский политик. В ряде публикаций утверждалось, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он отказался вывесить украинский флаг на здании городской думы.

Лейтенант Вооружённых сил Канады рассказал CTV News, что ему и некоторым другим военнослужащим НАТО, действующим в районе Даугавпилса, приходилось сталкиваться с недружелюбным отношением местных жителей.

«Одни люди относятся к нашему присутствию здесь более благосклонно, чем другие, — рассказал лейтенант. — Некоторые выкрикивали в наш адрес оскорбления, зато другие встречали нас с распростёртыми объятиями».

Наряду с налаживанием контактов с местным населением лейтенант, имя которого CTV News попросили не раскрывать, отслеживает активность беспилотников и возможные нарушения воздушного пространства вблизи учебных полигонов НАТО на востоке Латвии.

«Иногда это гражданские беспилотники, иногда они могут быть военными, — пояснил он. — Бывает, что дроны пролетают над нами и фотографируют: то снижаются, то снова набирают высоту».

Подобные ситуации стали частью повседневной оперативной обстановки в регионе.

В настоящее время именно в Латвии размещено наибольшее количество военнослужащих Вооружённых сил Канады за пределами страны.

В день съёмок многонациональная бригада НАТО под командованием Канады демонстрировала свою военную мощь, рассчитывая таким образом сдержать любую потенциальную угрозу с востока.

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#НАТО #Украина #Латвия #Канада #беспилотники #Даугавпилс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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