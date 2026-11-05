«Прошу прощения, но разве это не издевательство над людьми? Платформа Workis и JYSK. 44 EUR брутто за то, что человек в свой выходной хочет пойти заработать дополнительные средства. Оплата застряла в 2010 году — других слов нет! Убираем налоги, и у бедного человека вообще ничего не остаётся за практически полный отработанный день. Может, кто-то, кто пробовал брать рабочие смены на платформе Workis, тоже может поделиться опытом?» — спрашивает Элвис.

В комментариях, однако, единодушия по этой ситуации нет. Часть соглашается, что предлагаемая оплата слишком низкая, тогда как другие считают, что возможности дополнительной работы в таких условиях следует оценивать иначе, чем постоянную работу.

Ekranuznemums-2026-11-04-091434-1024x856.png

«Пока будут те, кто работает за такие деньги, будут и те, кто такие деньги предлагает», — считает Угис.

Другой, в свою очередь, указывает, что за работу под крышей, где не приходится сталкиваться с пылью или химическими веществами и не требуются особые знания, даже 20–25 евро в день могут быть приемлемой оплатой.

Он также приводит опыт жены, подрабатывавшей на автомобилях «Tesla» на платформе «Bolt», где за день удавалось заработать примерно 40 евро.

«Студент берёт два дня, получает 50 евро на руки, например. Что в этом плохого?» — спрашивает Хенрийс, подчёркивая, что такие деньги могут пригодиться как на повседневные расходы, так и на развлечения.

Тем временем Кристине также поделилась своим опытом с «Workis». Она пользовалась платформой ещё в 2019 году, когда активно искала постоянную работу и параллельно выходила на дополнительные смены.

«По-моему, очень выгодная платформа для людей, у которых по каким-то обстоятельствам нет полной занятости или постоянной работы», — пишет она, добавляя, что уже тогда почасовые ставки были похожими.

Однако в дискуссии прозвучало и противоположное мнение. Одна комментаторша, которая сама руководила одним из магазинов, считает, что увеличение оплаты работникам «Workis» без оценки вклада существующих сотрудников было бы несправедливым.

Она поясняет, что, привлекая новых работников, невозможно заранее предугадать их мотивацию и трудоспособность. Кроме того, постоянным сотрудникам приходится уделять время обучению новичков, контролировать их работу и исправлять возможные ошибки. По её мнению, это создаёт дополнительную нагрузку на уже существующую команду.