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Синоптики подсказали, что надевать в пятницу 0 588

Наша Латвия
Дата публикации: 05.11.2026
LETA
Изображение к статье: человек под ветром на пляже
ФОТО: Виталий Вавилкин

В четверг вечером и в ночь на пятницу на побережье Латвии северный, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

В остальной части страны ожидается умеренный ветер. Местами возможны кратковременные осадки, в целом по стране облаков будет мало. Минимальная температура воздуха утром составит -1...+4 градуса, на побережье - до +8 градусов.

Рабочая неделя завершится сухой и преимущественно солнечной погодой. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 8-13 метров в секунду. Воздух прогреется до +6...+10 градусов, на востоке страны - до +3...+5 градусов.

В Риге ожидается преимущественно незначительная облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Северный ветер ночью порывами будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, днем - до 13 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит +5...+8 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #природа #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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