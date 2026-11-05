Если мошенники похитили деньги с банковского счёта, банк не всегда вправе отказать клиенту в их возврате, даже если человек сам ввёл свои данные на поддельном сайте. Всё зависит от того, кто фактически совершил платёж и был ли он авторизован. Важное решение Суда Европейского союза по этому вопросу прокомментировал латвийский юрист Юрий Соколовский.

Главное различие заключается в том, кто непосредственно совершил банковскую операцию: сам клиент или мошенник. Европейское законодательство по-разному регулирует эти ситуации, и от этого зависит обязанность банка вернуть похищенные средства.

Если деньги перевёл мошенник — банк обязан их вернуть

Неавторизованным считается платёж, на который клиент не давал согласия и который был совершён без его участия.

Например:

у человека украли банковскую карту и воспользовались ею;

клиент ввёл логин и пароль на поддельном сайте, после чего мошенник самостоятельно вошёл в интернет-банк;

злоумышленник получил доступ к банковскому аккаунту и самостоятельно перевёл деньги на другой счёт.

В таких случаях платёж считается неавторизованным, поскольку распоряжение денежными средствами фактически отдал не владелец счёта.

В соответствии с европейскими правилами банк обязан вернуть сумму неавторизованной операции незамедлительно, но не позднее окончания следующего рабочего дня после того, как обнаружил операцию или получил уведомление клиента. При этом клиент должен сообщить о мошенничестве без неоправданной задержки.

Важный момент: банк не может просто отказать в возврате, сославшись на то, что клиент проявил грубую неосторожность и сам передал мошенникам свои банковские данные.

Именно этот вопрос стал предметом рассмотрения Суда Европейского союза.

Если человек сам перевёл деньги мошенникам — ситуация другая

Совершенно иначе законодательство рассматривает случаи, когда человек самостоятельно подтверждает перевод, пусть даже делает это под влиянием обмана.

Например, человеку звонит якобы сотрудник банка или полиции и сообщает, что его деньги находятся под угрозой. Затем убеждает войти в интернет-банк и перевести средства на так называемый безопасный счёт.

Если человек сам указал получателя и подтвердил перевод своими кодами, такой платёж, как правило, считается авторизованным.

Юридически это означает, что согласие на операцию было предоставлено самим владельцем счёта. Сам факт того, что человек стал жертвой мошенничества, автоматически не превращает такой перевод в неавторизованный.

Поэтому при рассмотрении подобных случаев принципиально важно установить, кто именно инициировал и подтвердил банковскую операцию.

Решение Суда ЕС: банк сначала возвращает деньги, а потом разбирается с ответственностью клиента

15 октября 2026 года Суд Европейского союза вынес важное решение по делу C-70/25 (Tukowiecka).

Обстоятельства дела были следующими.

Женщина из Польши продавала вещь через интернет. Потенциальный покупатель отправил ей ссылку, якобы предназначенную для подтверждения сделки. Женщина перешла по ней на поддельный сайт, имитирующий страницу её банка, и ввела данные для доступа к интернет-банку.

Мошенник получил необходимые сведения, в том числе одноразовый SMS-код, и перевёл с её счёта 3000 польских злотых — около 700 евро.

Когда женщина обратилась в банк, финансовая организация отказалась возвращать деньги. Банк посчитал, что клиентка допустила грубую неосторожность, поскольку не обеспечила сохранность своих персональных данных безопасности.

Дело дошло до Суда ЕС.

Суд постановил, что при неавторизованной платёжной операции банк обязан первоначально вернуть деньги клиенту, даже если подозревает его в грубой неосторожности.

При этом Суд разграничил две юридические ситуации:

Первоначальный возврат денег. Банк обязан выполнить его в установленный срок, несмотря на подозрения в грубой неосторожности клиента.

Окончательная ответственность за потери. Если банк считает, что клиент действовал умышленно или допустил грубую неосторожность, он вправе впоследствии потребовать возмещения убытков. Но наличие соответствующих оснований необходимо доказать.

Таким образом, банк не может автоматически переложить ответственность на клиента и отказать ему в первоначальном возврате средств только потому, что тот стал жертвой фишинга.

Существуют предусмотренные законом исключения. Например, банк может приостановить немедленный возврат, если у него есть обоснованные подозрения в мошенничестве со стороны самого клиента и он письменно сообщил об этом компетентному национальному органу.

Решение основано на статьях 69, 73 и 74 Директивы ЕС 2015/2366 (PSD2) и имеет значение для всех государств Евросоюза, включая Латвию.

Что изменится для тех, кто сам перевёл деньги мошенникам?

Европейский союз готовит новые правила защиты потребителей от мошенничества с платежами.

Речь идёт о двух законодательных актах — третьей Директиве о платёжных услугах (PSD3) и Регламенте о платёжных услугах (PSR).

Одно из важных нововведений касается случаев, когда мошенник выдаёт себя за сотрудника банка и убеждает человека самостоятельно совершить перевод.

Согласно согласованному тексту новых правил, в определённых обстоятельствах банк должен будет компенсировать даже такой авторизованный перевод.

Однако защита будет действовать при соблюдении конкретных условий:

мошенник должен выдавать себя за сотрудника банка, обслуживающего клиента, используя связанные с этим банком каналы связи;

клиент должен без неоправданной задержки уведомить банк;

необходимо сообщить о мошенничестве в полицию;

предусмотрены исключения, в частности случаи мошенничества или грубой неосторожности самого клиента. Важно, что новые правила не распространяются автоматически на все случаи, когда человек добровольно перевёл деньги злоумышленникам.

По состоянию на 5 ноября 2026 года Совет ЕС уже принял свои позиции в первом чтении по PSD3 и PSR. Однако законодательная процедура ещё не завершена, а новые нормы пока не применяются.

Согласно согласованным срокам, основная часть положений должна начать действовать через 21 месяц после вступления соответствующего законодательства в силу. Поэтому конец 2028 года можно рассматривать как ориентир, но не как окончательно установленную дату.

Что делать, если с вашего счёта пропали деньги?

Если вы обнаружили подозрительную операцию, важно действовать незамедлительно:

Немедленно сообщите банку о несанкционированном переводе и потребуйте зарегистрировать обращение.

Попросите вернуть деньги в соответствии с правилами ЕС о неавторизованных платежах.

Сохраните переписку, сообщения, ссылки, телефонные номера и другие доказательства мошенничества.

Подайте заявление в полицию.

Если банк отказывает в возврате, потребуйте письменное обоснование отказа.

Главный вывод: если деньги с вашего счёта самостоятельно перевёл мошенник, вы вправе требовать их возврата от банка. Даже если вы по неосторожности ввели свои данные на поддельном сайте, это не означает, что банк может автоматически отказать в компенсации.

Но если вы сами подтвердили перевод под влиянием обмана, ситуация юридически сложнее. В таком случае важно установить обстоятельства операции и проверить, какие механизмы защиты применимы именно к вашей ситуации.

Именно поэтому при банковском мошенничестве имеет значение не только то, как злоумышленник получил доступ к деньгам, но и то, кто юридически считается инициатором платежа.