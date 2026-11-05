Прокуратура Латвии добивается четырех лет лишения свободы для Дмитрия Матаева, которого суд первой инстанции приговорил к одному году заключения за оправдание военных преступлений России и разжигание национальной ненависти. Назначенный срок мужчина уже отбыл и теперь находится в Беларуси, откуда дистанционно участвует в рассмотрении апелляции.

Сам Матаев вину отрицает и настаивает, что лишь выражал свое мнение, сообщают Новости ТВ3.

Восемь видеороликов стали основанием для уголовного дела

Дело Дмитрия Матаева связано с публикациями в TikTok, размещенными с октября 2023 года по март 2024 года. Следствие изучило восемь видеороликов, в которых, по версии обвинения, Матаев публично оправдывал и прославлял военные преступления России в Украине, а также разжигал национальную и этническую ненависть к латышам.

В своих публикациях он выступал против переименования улиц, критиковал антивоенный плакат на фасаде Музея истории медицины имени Паула Страдыня напротив российского посольства в Риге. Кроме того, Матаев призывал бойкотировать предприятие Dobeles dzirnavnieks из-за отказа от русского языка на упаковке продукции, называя руководство компании нацистами.

Сейчас эти видеоролики больше не доступны публично в его профиле TikTok.

«Я выражал свое мнение — резкое и саркастическое»

На очередном заседании Рижского окружного суда Матаев подключился по видеосвязи из Беларуси. Перед началом слушания судьи отдельно рассмотрели вопрос о допустимости дистанционного участия обвиняемого с территории этой страны и разрешили продолжить процесс.

На протяжении нескольких часов Матаев объяснял содержание каждого из восьми видеороликов и пытался убедить суд, что его высказывания не содержали признаков преступления.

«Я не признаю свою вину и требую, чтобы меня оправдали. Я не разжигал ненависть к латышам и не оправдывал военные преступления. Я выражал свое мнение — резкое, саркастическое, мнение, которое неприятно тем людям, которых я критиковал», — заявил он.

Матаев также отверг утверждения о том, что угрожал Латвии российским вторжением.

«Я не угрожал нападением России на Латвию и не желал такого нападения. Я сказал, что потребую привлечь к ответственности тех, кто требовал разместить плакат», — пояснил обвиняемый.

СГБ предупреждала его еще до возбуждения уголовного дела

Служба государственной безопасности (СГБ) обратила внимание на публикации Матаева еще в 2023 году. Тогда мужчину предупредили о возможной уголовной ответственности за подобные высказывания. Однако он продолжил публиковать видеоролики.

Весной 2024 года СГБ начала уголовный процесс и задержала Матаева. В ходе судебного разбирательства прокурор требовал назначить ему четыре года лишения свободы. Однако суд первой инстанции ограничился одним годом заключения.

Поскольку время, проведенное под стражей, было зачтено в срок наказания, в апреле 2025 года Матаева освободили.

Прокуратура: мягкое наказание создает ощущение безнаказанности

Прокурор Райвис Лабренцис считает, что назначенное наказание не соответствует тяжести преступления, и добивается пересмотра приговора.

«Мы не отступаем от своей позиции, поскольку считаем, что преступление является тяжким и за него должно быть назначено соответствующее наказание», — подчеркнул он.

По словам прокурора, подобные преступления затрагивают интересы и безопасность государства, поэтому чрезмерно мягкие приговоры могут создавать у других людей ощущение безнаказанности. Именно поэтому обвинение продолжает настаивать на четырехлетнем сроке лишения свободы.

Следующие заседания состоятся весной и летом

Рижский окружной суд продолжит рассмотрение дела в апелляционной инстанции. Следующие заседания запланированы на апрель и июнь. Пока окончательное решение не принято, Матаев остается в Беларуси.

По информации журналистов ТВ3, он продолжает публиковать оттуда видеоролики, в которых положительно отзывается о жизни в Беларуси, критикует Латвию и выступает против поддержки Украины.

Окончательное решение по апелляции еще не вынесено.