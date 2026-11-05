В Баускском крае обсуждают строительство более 14 километров скоростной дороги от будущей Баускской окружной дороги до границы с Литвой. Проект предусматривает новые развязки и подъездные пути, однако местные жители опасаются потери сельскохозяйственных земель, ухудшения доступа к своим участкам и изменения привычной среды обитания. На общественное обсуждение в Церауксте пришли более ста человек.

Планы строительства скоростной дороги на юге Латвии, которая соединит Баускскую окружную дорогу с литовской границей, вызвали неоднозначную реакцию местных жителей.

На общественном обсуждении в Церауксте собрались более ста человек. Хотя необходимость улучшения транспортной инфраструктуры многие признают, предложенные варианты трассы вызывают опасения у владельцев недвижимости и фермеров, сообщает LSM.

Особенно остро обсуждались вопросы отчуждения земли, доступа к сельскохозяйственным угодьям и расположения новых дорожных развязок.

Два варианта новой дороги: через Церауксте или в объезд

В настоящее время рассматриваются два возможных варианта строительства участка протяженностью более 14 километров.

Первый вариант — вдоль существующей А7. Новая дорога в основном повторит нынешнюю трассу автомагистрали А7 от Баускской окружной дороги до литовской границы.

Второй вариант — в обход Церауксте. Трасса обойдет населенный пункт, после чего вновь соединится с существующим маршрутом А7 и продолжится в направлении Литвы.

Об этих вариантах рассказал руководитель проектного отдела предприятия Madaberi Марис Лабсвирс.

Проект предусматривает строительство параллельных подъездных дорог и двухуровневых транспортных развязок. Однако именно организация подъездов к частным владениям и сельскохозяйственным участкам стала одной из главных тем обсуждения.

«Две трети земли исчезнут, а дома останутся между развязками»

Некоторые жители опасаются, что строительство новой инфраструктуры потребует значительного отчуждения земельных участков. Один из участников обсуждения эмоционально описал возможные последствия для своего хозяйства:

«Две трети хозяйственных земель исчезнут, а дома останутся между этими «баранками» посередине. Какие стены вы построите? Китайские?»

Особенно обеспокоены фермеры Цераукстской и Брунавской волостей, для которых важно сохранить удобный доступ к полям. По их словам, при проектировании необходимо учитывать не только движение легковых и грузовых автомобилей, но и потребности сельскохозяйственной техники.

Смогут ли по новым дорогам ездить комбайны и тракторы?

Фермер из Брунавской волости Гинтаутас Тарвидас обратил внимание на качество будущих параллельных дорог.

«Эти параллельные дороги должны быть достаточно качественными для передвижения крупной техники — с большими грузами, комбайнов, тракторов», — пояснил он.

Для сельскохозяйственных предприятий важны ширина проезжей части, возможность маневрирования и сохранение удобных маршрутов между полями.

Если новая скоростная трасса ограничит существующие съезды, фермерам придется пользоваться специально предусмотренными подъездными дорогами и развязками. Поэтому их расположение и технические характеристики имеют принципиальное значение для местных хозяйств.

Жители опасаются потерять зеленую зону возле домов

Не меньше вопросов вызывает возможное приближение дороги к жилым зданиям. Местная жительница Лига Спале подчеркнула, что люди не выступают против развития инфраструктуры как такового.

«Мы не против развития инфраструктуры, строительства дороги, но нас действительно беспокоит расположение этой дороги, потому что она будет тянуться в нашу зеленую зону, в сторону многоквартирного дома», — рассказала она.

Жители опасаются, что новая трасса изменит привычную среду обитания и сократит зеленые пространства возле домов.

Придется ли сносить жилые дома?

На общественном обсуждении прозвучали и вопросы о возможном отчуждении жилой недвижимости. Однако консультант предприятия Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Эвия Скрастиня заверила, что ни один жилой дом отчуждать не планируется.

При этом вопрос об отчуждении отдельных земельных участков и организации доступа к ним остается одним из основных предметов обсуждения.

Окончательный вариант трассы пока не выбран.