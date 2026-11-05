Лишь 61% жителей Латвии чувствуют, что общество их принимает. За три года этот показатель снизился на семь процентных пунктов. При этом исследование выявило существенные различия между латышско- и русскоязычными жителями в оценке равенства возможностей и свободы выражения политических взглядов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Радар сплочённости общества — 2026» (Sabiedrības saliedētības radars 2026), представленные 5 ноября.
Исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока подчеркнула, что ощущение принятия играет важную роль в сплочённости общества.
Люди, которые чувствуют себя принятыми в Латвии, чаще ощущают принадлежность к стране, больше доверяют окружающим, видят с ними больше общего и положительнее оценивают равенство возможностей.
В то же время исследователь отметила, что выявленные статистические связи не позволяют однозначно установить причины и следствия.
Молодёжь смотрит в будущее оптимистичнее
Особое внимание исследователи уделили молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет.
По сравнению с жителями в возрасте от 50 до 75 лет молодёжь чаще считает, что её голос имеет значение в Латвии, и положительнее оценивает возможности добиться успеха в жизни.
Это относится и к молодым людям, которые дома разговаривают на русском языке. Они также видят в Латвии возможности для получения образования, культурного развития и экономического благополучия.
Однако Кажока выразила обеспокоенность тем, что как молодые, так и пожилые русскоязычные жители одинаково редко чувствуют себя принятыми в латвийском обществе.
Равные возможности: 46% против 41% среди молодёжи и 39% против 17% среди старших
Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, говорящих дома на латышском языке, 46% считают, что имеют равные возможности добиться успеха в жизни.
Среди их русскоязычных сверстников так думают 41%.
Гораздо заметнее разрыв среди людей старшего возраста. В группе от 50 до 75 лет равенство возможностей признают 39% латышскоязычных жителей и лишь 17% русскоязычных.
Таким образом, среди молодёжи разница составляет пять процентных пунктов, а среди старшего поколения — уже 22.
Свобода политических взглядов: разрыв ещё заметнее
Существенные различия обнаружены и в оценке свободы выражения политических убеждений.
С утверждением, что в Латвии каждый может свободно и без страха высказывать свои политические взгляды, согласны:
-
55% молодых людей, говорящих дома на латышском языке;
-
37% молодых людей, говорящих дома на русском языке;
-
53% латышскоязычных жителей в возрасте от 50 до 75 лет;
-
17% русскоязычных жителей той же возрастной группы.
Особенно велик разрыв среди старшего поколения — 36 процентных пунктов.
При этом Кажока призвала обратить внимание и на молодых латышскоязычных жителей. Несмотря на чувство принадлежности к стране и участие в общественной жизни, не все они ощущают себя принятыми в Латвии.
Помогать друг другу стали чаще
Исследование выявило не только отрицательные тенденции.
Так, доля жителей, которые за последние 12 месяцев ни разу не помогли незнакомому человеку, сократилась с 27% в 2023 году до 13% в 2026-м.
На поддержку окружающих в случае серьёзных личных проблем теперь могут рассчитывать 79% жителей. Три года назад таких было 75%.
Возросла и гражданская активность. Исследователи учитывали участие в протестах и общественных обсуждениях, обращения к депутатам, подписание петиций, а также пожертвования времени или денег на решение общественно значимых проблем.
В 2020 году 81% жителей не участвовали ни в одной из перечисленных форм активности за два года до опроса. В 2024 году этот показатель снизился до 63%, а в 2026-м — до 61%.
Кроме того, 52% опрошенных заявили, что ощущают общность со всеми жителями Латвии. В 2024 году таких было 43%, а в 2023-м — 53%.
Этническая напряжённость усиливается
Одновременно исследование зафиксировало рост разочарования в политике и снижение доверия к демократическим институтам.
Жители Латвии становятся менее открытыми по отношению к различным общественным группам, а ощущение этнической напряжённости усиливается.
Если в 2023 году напряжённость между этническими группами замечали 52% опрошенных, то в 2026 году — уже 57%.
Исследователи подчёркивают, что показатели сплочённости общества меняются в разных направлениях: на фоне снижения чувства принятия и роста политического разочарования укрепляются взаимопомощь и гражданская активность.
Как проводилось исследование
«Радар сплочённости общества» — инструмент мониторинга, разработанный Фондом общественной интеграции (SIF).
Он охватывает 29 показателей в трёх областях: идентичность и принадлежность, социальные отношения, а также экономическая солидарность и равенство возможностей.
Опрос проводил центр изучения рынка и общественного мнения SKDS с 13 по 25 марта 2026 года.
В нём приняли участие 2007 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Респонденты отвечали на вопросы очно и через интернет.
Оставить комментарий(8)