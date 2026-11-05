Лишь 61% жителей Латвии чувствуют, что общество их принимает. За три года этот показатель снизился на семь процентных пунктов. При этом исследование выявило существенные различия между латышско- и русскоязычными жителями в оценке равенства возможностей и свободы выражения политических взглядов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Радар сплочённости общества — 2026» (Sabiedrības saliedētības radars 2026), представленные 5 ноября.

Исследователь центра общественной политики Providus Ивета Кажока подчеркнула, что ощущение принятия играет важную роль в сплочённости общества.

Люди, которые чувствуют себя принятыми в Латвии, чаще ощущают принадлежность к стране, больше доверяют окружающим, видят с ними больше общего и положительнее оценивают равенство возможностей.

В то же время исследователь отметила, что выявленные статистические связи не позволяют однозначно установить причины и следствия.

Молодёжь смотрит в будущее оптимистичнее

Особое внимание исследователи уделили молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет.

По сравнению с жителями в возрасте от 50 до 75 лет молодёжь чаще считает, что её голос имеет значение в Латвии, и положительнее оценивает возможности добиться успеха в жизни.

Это относится и к молодым людям, которые дома разговаривают на русском языке. Они также видят в Латвии возможности для получения образования, культурного развития и экономического благополучия.

Однако Кажока выразила обеспокоенность тем, что как молодые, так и пожилые русскоязычные жители одинаково редко чувствуют себя принятыми в латвийском обществе.

Равные возможности: 46% против 41% среди молодёжи и 39% против 17% среди старших

Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, говорящих дома на латышском языке, 46% считают, что имеют равные возможности добиться успеха в жизни.

Среди их русскоязычных сверстников так думают 41%.

Гораздо заметнее разрыв среди людей старшего возраста. В группе от 50 до 75 лет равенство возможностей признают 39% латышскоязычных жителей и лишь 17% русскоязычных.

Таким образом, среди молодёжи разница составляет пять процентных пунктов, а среди старшего поколения — уже 22.

Свобода политических взглядов: разрыв ещё заметнее

Существенные различия обнаружены и в оценке свободы выражения политических убеждений.

С утверждением, что в Латвии каждый может свободно и без страха высказывать свои политические взгляды, согласны:

55% молодых людей, говорящих дома на латышском языке;

37% молодых людей, говорящих дома на русском языке;

53% латышскоязычных жителей в возрасте от 50 до 75 лет;

17% русскоязычных жителей той же возрастной группы.

Особенно велик разрыв среди старшего поколения — 36 процентных пунктов.

При этом Кажока призвала обратить внимание и на молодых латышскоязычных жителей. Несмотря на чувство принадлежности к стране и участие в общественной жизни, не все они ощущают себя принятыми в Латвии.

Помогать друг другу стали чаще

Исследование выявило не только отрицательные тенденции.

Так, доля жителей, которые за последние 12 месяцев ни разу не помогли незнакомому человеку, сократилась с 27% в 2023 году до 13% в 2026-м.

На поддержку окружающих в случае серьёзных личных проблем теперь могут рассчитывать 79% жителей. Три года назад таких было 75%.

Возросла и гражданская активность. Исследователи учитывали участие в протестах и общественных обсуждениях, обращения к депутатам, подписание петиций, а также пожертвования времени или денег на решение общественно значимых проблем.

В 2020 году 81% жителей не участвовали ни в одной из перечисленных форм активности за два года до опроса. В 2024 году этот показатель снизился до 63%, а в 2026-м — до 61%.

Кроме того, 52% опрошенных заявили, что ощущают общность со всеми жителями Латвии. В 2024 году таких было 43%, а в 2023-м — 53%.

Этническая напряжённость усиливается

Одновременно исследование зафиксировало рост разочарования в политике и снижение доверия к демократическим институтам.

Жители Латвии становятся менее открытыми по отношению к различным общественным группам, а ощущение этнической напряжённости усиливается.

Если в 2023 году напряжённость между этническими группами замечали 52% опрошенных, то в 2026 году — уже 57%.

Исследователи подчёркивают, что показатели сплочённости общества меняются в разных направлениях: на фоне снижения чувства принятия и роста политического разочарования укрепляются взаимопомощь и гражданская активность.

Как проводилось исследование

«Радар сплочённости общества» — инструмент мониторинга, разработанный Фондом общественной интеграции (SIF).

Он охватывает 29 показателей в трёх областях: идентичность и принадлежность, социальные отношения, а также экономическая солидарность и равенство возможностей.

Опрос проводил центр изучения рынка и общественного мнения SKDS с 13 по 25 марта 2026 года.

В нём приняли участие 2007 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. Респонденты отвечали на вопросы очно и через интернет.