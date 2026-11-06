В Латвии разгорается спор вокруг планов Министерства сообщения изменить систему финансирования общественного транспорта.

Как ранее сообщал bb.lv, два из трёх предложенных вариантов предусматривают отмену полностью бесплатного проезда для ряда категорий людей с инвалидностью. Пациентские организации предупреждают: экономия бюджета может обернуться серьёзными проблемами для тех, кому необходимо регулярно ездить на лечение, реабилитацию, работу или учёбу.

Латвийская сеть пациентских организаций (ЛСПО) требует сохранить действующие льготы на проезд для людей с инвалидностью. Как сообщает организация, сокращение льгот может затруднить доступ к медицинской помощи, реабилитации, рабочим местам и образовательным учреждениям, а также повысить риск социальной изоляции.

ЛСПО выступает против сокращения льгот, предложенного в информационном докладе Министерства сообщения о предоставлении и финансировании услуг общественного транспорта в 2027–2030 годах. По мнению организации, проблемы финансирования необходимо решать за счёт поиска возможностей экономии внутри самой системы, а не путём увеличения расходов людей, находящихся под угрозой бедности и социальной изоляции.

Вместо бесплатного проезда — оплата 30% стоимости билета

В двух из трёх вариантов доклада предлагается установить ограничение: компенсируемая государством льгота не должна превышать 70% стоимости билета.

Это означает, что людям с первой и второй группами инвалидности, детям с инвалидностью, а также сопровождающим детей с инвалидностью или людей с первой группой инвалидности придётся оплачивать 30% стоимости поездок, которые до сих пор были для них бесплатными.

Для введения таких изменений потребуется внести поправки в нормативные акты.

ЛСПО подчёркивает, что возможность добраться до места лечения является неотъемлемой частью доступности здравоохранения.

Дополнительные расходы могут особенно тяжело сказаться на пациентах, проживающих в регионах, где получение медицинской помощи уже осложняется редким движением общественного транспорта, отсутствием удобных пересадок и большими расстояниями до профильных специалистов.

Например, руководитель Общества лёгочной гипертензии Иева Плуме отмечает, что пациенты с этим заболеванием из регионов несколько раз в год приезжают на консультации к врачам в Ригу, поскольку только там работают специалисты, занимающиеся лечением данного заболевания.

В свою очередь, представитель общества Mana MS Диана Фауста подчёркивает, что центры лечения рассеянного склероза в Латвии находятся только в Риге.

Поездка к врачу может обойтись почти в 16 евро

Председатель правления ЛСПО Байба Зиемеле приводит в пример поездку из Резекне в Ригу.

Если автобусный билет в одну сторону стоит 13,09 евро, то при введении 30-процентной доплаты пациенту придётся заплатить за дорогу туда и обратно около 7,86 евро.

Если человек едет с сопровождающим, на которого также распространяется требование о доплате, общие расходы составят примерно 15,72 евро.

При этом расчёт не учитывает предлагаемого повышения стоимости билетов и расходов на другие необходимые транспортные пересадки.

«Для человека, которому необходимо регулярно ездить на лечение, это станет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет», — подчёркивает Зиемеле.

Организация напоминает, что заболевание может ограничивать трудоспособность человека и снижать его доходы. Поэтому транспортные расходы необходимо рассматривать вместе с затратами на лекарства, лечение и повседневные нужды.

Возможность пациента добраться до места лечения не должна зависеть от финансовых возможностей родственников или помощи благотворителей.

На обсуждение изменений дали всего четыре дня

ЛСПО также возражает против установленных сроков согласования предложений — со 2 по 5 ноября.

За четыре календарных дня организациям необходимо было ознакомиться с документом, оценить возможные последствия для различных групп пациентов и подготовить общую позицию.

По мнению сети пациентских организаций, столь короткий срок не обеспечивает достаточных возможностей для полноценного участия общественности в обсуждении решений.

ЛСПО призывает продлить срок согласования и привлечь организации пациентов и людей с инвалидностью к разработке дальнейших решений.

Прежде чем принимать окончательные решения, необходимо оценить не только потенциальную экономию бюджетных средств, но и последствия для доступности услуг, занятости и возможности людей вести самостоятельную жизнь.

ЛСПО объединяет пациентские общества и фонды, представляющие интересы людей с различными диагнозами. Организация защищает права пациентов и содействует их участию в формировании политики здравоохранения и принятии решений.

Против сокращения льгот выступили десятки организаций

Ранее против сокращения льгот на проезд выступило также объединение Apeirons, направившее свои возражения в официальном заключении по соответствующему докладу Министерства сообщения.

Всего документ не согласовали 25 учреждений и организаций, в том числе:

Министерство финансов, Министерство образования и науки, Министерство благосостояния;

Латвийская сеть пациентских организаций, Sustento, Латвийское общество слепых;

общества Mana MS, пациентов с врождённым иммунодефицитом Латвии, муковисцидоза Латвии и лёгочной гипертензии;

Латвийская ассоциация диабета, Общество диабета, общество Dauna sindroms Latvija;

общество поддержки онкологических пациентов Dzīvības koks;

объединение профессиональных приёмных семей Terēze;

Латвийское общество защиты интересов безработных и ищущих работу, а также другие организации.

Три сценария Министерства сообщения: от сокращения маршрутов до сохранения льгот

В докладе Министерства сообщения представлены три варианта финансирования общественного транспорта. Их предстоит оценить Кабинету министров с учётом возможностей государственного бюджета.

Министерство указывает, что базовое финансирование системы с 2024 года составляет 93,8 млн евро, тогда как в 2026 году расходы на предоставление услуг прогнозируются на уровне примерно 109,9 млн евро.

Первый вариант — сокращение маршрутов и повышение тарифов на 30%.

Этот сценарий предусматривает сохранение расходов в рамках действующего базового финансирования.

Для этого предлагается сократить сеть региональных автобусных маршрутов примерно на 14%, объём заказанных государством железнодорожных перевозок — приблизительно на 3%, повысить стоимость проезда в среднем на 30% и установить максимальный размер компенсируемых государством льгот на уровне 70% стоимости билета.

Второй вариант — сохранение маршрутов, но сокращение льгот.

Именно этот вариант Министерство сообщения считает практически осуществимым.

Он предусматривает сохранение региональной сети автобусных и железнодорожных перевозок в объёме 2026 года, повышение стоимости проезда в среднем на 10% и ограничение льгот 70% стоимости билета.

Кроме того, предлагается в дальнейшем регулярно пересматривать тарифы.

По расчётам министерства, ограничение льгот позволит ежегодно сокращать расходы государственного бюджета примерно на 6,9 млн евро.

Третий вариант — сохранить льготы, но найти дополнительные 15 млн евро.

Этот сценарий предусматривает сохранение существующей сети перевозок и действующей системы льгот при одновременном повышении стоимости проезда в среднем на 10%.

Для его реализации потребуется дополнительно около 15 млн евро ежегодно сверх базового финансирования.

Министерство считает этот вариант наиболее предпочтительным при условии, что в государственном бюджете удастся найти дополнительные средства.

Почему государству не хватает денег на общественный транспорт?

Министерство сообщения объясняет, что в последние годы расходы на общественный транспорт существенно выросли из-за повышения заработной платы, подорожания топлива, энергоресурсов и других затрат.

При этом базовое финансирование из государственного бюджета на протяжении длительного времени не покрывало в полном объёме фактические обязательства государства по обеспечению общественного транспорта.

В министерстве подчёркивают, что общественный транспорт является важной частью государственной инфраструктуры.

Существенное сокращение маршрутной сети действительно позволило бы сэкономить средства в краткосрочной перспективе, однако одновременно ухудшило бы доступность рабочих мест, образовательных учреждений, медицинской помощи и других услуг.

Поэтому, с точки зрения Министерства сообщения, предпочтение следует отдавать решению, которое позволит сохранить функциональный объём региональной сети общественного транспорта и одновременно постепенно увеличивать доходы и эффективность системы.

Главный вопрос — за чей счёт экономить?

Таким образом, правительству предстоит сделать выбор между сокращением расходов бюджета и сохранением доступности общественного транспорта для социально уязвимых групп населения.

Пациентские организации предупреждают, что даже сравнительно небольшая доплата за билет может стать серьёзным препятствием для людей, вынужденных регулярно ездить к врачам из регионов в Ригу.

При этом окончательное решение ещё не принято. Сохранение действующих льгот остаётся одним из рассматриваемых вариантов, однако для его реализации государству потребуется найти дополнительные средства.