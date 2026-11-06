В Латвии готовят новую систему электронной записи к врачам, которая позволит пациентам в одном месте сравнивать свободное время приёма в разных медицинских учреждениях.

На первом этапе в E-veselība планируют объединить информацию о доступных записях на 113 амбулаторных услуг. Однако когда новая система заработает для пациентов, пока неизвестно.

Об этом говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения «О внедрении единой электронной записи», который правительство рассмотрело в пятницу, 6 ноября.

Как будет работать единая запись к врачам

Сегодня пациентам приходится самостоятельно искать информацию о свободных местах, обращаясь в различные медицинские учреждения по телефону или через их сайты.

Новая система должна позволить увидеть доступное время приёма сразу в нескольких учреждениях и выбрать наиболее подходящий вариант.

Если пациент записывается на услугу по направлению врача, ему необходимо будет выбрать соответствующее электронное направление в E-veselība.

После этого система покажет свободное время приёма в подключённых медицинских учреждениях.

Выбранная запись будет связана с направлением и появится как в центральной системе, так и в информационной системе медицинского учреждения.

Пациент сможет увидеть адрес, дату и время приёма, способ оплаты услуги, а также информацию о необходимой подготовке к визиту.

Одно направление — одна запись

Одной из основных целей нововведения является реализация принципа «одно направление — одна запись».

Это должно сократить количество ситуаций, когда пациент с одним направлением одновременно записывается в несколько медицинских учреждений, занимая сразу несколько мест в очередях.

Каждое электронное направление имеет уникальный идентификатор, позволяющий связать его с конкретной записью.

Если пациент отменит визит, направление можно будет использовать для новой записи.

Изменения и отмены будут синхронизироваться между системами, чтобы освободившееся время мог занять другой пациент, а одно и то же место нельзя было забронировать повторно.

Система уже разработана, но дата запуска неизвестна

Как отмечается в докладе, раздел единой электронной записи уже разработан.

30 сентября завершилось тестирование решения для обмена данными между системами. На момент подготовки доклада ещё продолжались проверки безопасности нового портала для жителей.

Единая электронная запись станет одним из разделов первой очереди обновлённого портала E-veselība.

В неё также войдут электронные направления, результаты обследований, профиль пользователя, информация о семейном враче и основные медицинские данные пациента.

При разработке портала учитывались результаты опроса жителей. Кроме того, пользователи уже тестировали его работу и предоставляли отзывы.

При этом в докладе Министерства здравоохранения не названа конкретная дата, когда новый портал и единая система записи станут доступны пациентам.

Очереди к врачам станут короче?

Министерство здравоохранения подчёркивает, что сама по себе новая система не гарантирует сокращения времени ожидания.

Результат будет зависеть от того, сколько медицинских учреждений подключатся к системе, насколько полной окажется информация о свободных местах, а также от наличия медицинского персонала и финансирования услуг.

Информацию о доступном времени приёма в E-veselība будут передавать сами медицинские учреждения.

Если к системе подключится лишь часть учреждений или они будут публиковать не все свободные часы, пациенты не получат полной картины.

В докладе также предупреждается, что устаревшие расписания могут создавать ошибочное представление о доступности медицинских услуг.

Расширение единой записи и интеграция календарей медицинских учреждений названы среди приоритетов Латвийского центра цифрового здравоохранения (LDVC) на 2027 год.

По телефону записаться тоже будет можно

После внедрения новой системы сохранится возможность записываться на медицинские услуги по телефону или лично, с помощью сотрудников лечебных учреждений.

Такие записи также будут включаться в общий обмен данными в соответствии с порядком интеграции систем.

Для медицинских работников единая запись должна упростить координацию дальнейшего лечения пациентов.

Медицинским учреждениям она поможет планировать нагрузку и быстрее использовать освободившееся время приёма.

За девять месяцев выдано 4,64 миллиона электронных направлений

Внедрение новых функций электронных направлений началось 20 ноября прошлого года.

С 5 мая 2026 года направления используются только в электронном виде и хранятся в E-veselība.

По данным LDVC, электронными направлениями пользуются 1869 медицинских учреждений.

За первые девять месяцев 2026 года в E-veselība было выписано 4,64 миллиона электронных направлений — на 47,2% больше, чем за весь 2025 год.