В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до +4…+10 градусов, однако местами еще сохранится порывистый северный ветер. В Риге синоптики обещают около +8 градусов и без существенных осадков.

Рабочая неделя в Латвии завершится относительно спокойной осенней погодой. В пятницу, 6 ноября, на большей части территории страны будет сухо, а во многих районах выглянет солнце, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

Где будет солнечно, а где облачно?

На большей части территории Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, однако облачность распределится неравномерно. Облака, приходящие со стороны моря, будут чаще закрывать солнце в западных и восточных районах Курземе, а также местами в Земгале.

Более облачная погода прогнозируется и в отдельных районах Латгале и на востоке Видземе.

При этом существенных осадков синоптики не ожидают.

Температура поднимется до +10 градусов

Самая прохладная погода ожидается на востоке Латвии, где максимальная температура воздуха составит около +4 градусов.

Теплее всего будет на западном побережье Курземе — там столбики термометров могут подняться до +10 градусов.

В течение дня будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. В отдельных районах его порывы еще будут достигать 8–13 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице пятница также обещает быть сухой и преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха составит около +8 градусов.

Будет дуть северный ветер, порывы которого не превысят 13 метров в секунду.

Таким образом, несмотря на прохладный ветер, завершение рабочей недели в Риге обойдется без существенных осадков.

Что влияет на погоду?

Погодные условия в Латвии определяет восточная периферия антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1020 гектопаскалей на востоке Латгале до 1027 гектопаскалей на западе Курземе.