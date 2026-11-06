В пятницу, 6 ноября, на большей части территории Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до +4…+10 градусов, однако местами еще сохранится порывистый северный ветер. В Риге синоптики обещают около +8 градусов и без существенных осадков.
Рабочая неделя в Латвии завершится относительно спокойной осенней погодой. В пятницу, 6 ноября, на большей части территории страны будет сухо, а во многих районах выглянет солнце, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.
Где будет солнечно, а где облачно?
На большей части территории Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, однако облачность распределится неравномерно. Облака, приходящие со стороны моря, будут чаще закрывать солнце в западных и восточных районах Курземе, а также местами в Земгале.
Более облачная погода прогнозируется и в отдельных районах Латгале и на востоке Видземе.
При этом существенных осадков синоптики не ожидают.
Температура поднимется до +10 градусов
Самая прохладная погода ожидается на востоке Латвии, где максимальная температура воздуха составит около +4 градусов.
Теплее всего будет на западном побережье Курземе — там столбики термометров могут подняться до +10 градусов.
В течение дня будет дуть слабый или умеренный северный и северо-западный ветер. В отдельных районах его порывы еще будут достигать 8–13 метров в секунду.
Какая погода ожидается в Риге?
В столице пятница также обещает быть сухой и преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха составит около +8 градусов.
Будет дуть северный ветер, порывы которого не превысят 13 метров в секунду.
Таким образом, несмотря на прохладный ветер, завершение рабочей недели в Риге обойдется без существенных осадков.
Что влияет на погоду?
Погодные условия в Латвии определяет восточная периферия антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1020 гектопаскалей на востоке Латгале до 1027 гектопаскалей на западе Курземе.
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