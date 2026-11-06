На следующей неделе погода в Латвии станет заметно холоднее. Уже во вторник, 10 ноября, температура воздуха во многих районах страны опустится ниже нуля, а со среды возрастет вероятность осадков, в том числе снега. На дорогах местами может образоваться гололедица, сообщает агентство LETA со ссылкой на последние прогнозы синоптиков.

В выходные еще будет относительно тепло

В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, а также в понедельник, 9 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный ветер западных направлений. В субботу на побережье его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В ближайшие ночи температура воздуха в основном составит от 0 до +6 градусов, на побережье — до +9 градусов. Исключением станет ночь на субботу: в восточных районах Латвии столбики термометров могут опуститься до −1…−4 градусов.

Днем воздух будет прогреваться до +4…+10 градусов.

Во вторник температура опустится ниже нуля

Заметное похолодание прогнозируется во вторник, 10 ноября. По нынешним расчетам синоптиков, небо прояснится, а ветер сменит направление на южное. К утру на большей части территории Латвии температура воздуха опустится до 0…−4 градусов.

Днем существенного потепления не ожидается: максимальная температура составит всего +2…+6 градусов.

Небольшие заморозки прогнозируются и в ночь на среду.

С 11 ноября возможен снег

Начиная со среды, 11 ноября, когда в Латвии отмечают День Лачплесиса, вероятность осадков увеличится. В течение недели местами возможен не только дождь, но и снег.

Из-за колебаний температуры около нуля на отдельных участках дорог может образовываться гололедица. Водителям и пешеходам следует учитывать возможность скользкого дорожного покрытия, особенно утром и ночью.

При этом пока речь идет лишь о вероятности снегопадов, а не об установлении устойчивого снежного покрова.

Неделя будет холоднее климатической нормы

Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), следующая неделя в Латвии ожидается примерно на 1–2 градуса холоднее обычного для этого времени года.

При этом количество осадков может оказаться ниже климатической нормы.

В последующие недели синоптики прогнозируют возвращение температуры и количества осадков к обычным для сезона значениям либо их превышение.

Таким образом, предстоящее похолодание пока не означает наступления продолжительного периода зимней погоды.