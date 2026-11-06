В Риге продолжают менять организацию дорожного движения: проезжую часть сужают, парковочные места сокращают, а пространство перераспределяют в пользу пешеходов и велосипедистов.

Однако ведущий программы TV3 Zebra Паулс Тимротс обращает внимание на противоречие: автомобили вытесняют из центра города еще до того, как созданы полноценные возможности для его объезда. Особенно наглядно эту проблему, по его мнению, демонстрируют изменения на улице Зирню.

Улицу, предназначенную для объезда центра, делают уже

Одним из примеров спорных изменений стала улица Зирню, которую в планах развития Риги рассматривали как часть транспортного маршрута в обход центра.

Однако сейчас организация движения на этой улице меняется таким образом, что проезд автомобилей становится сложнее. На перекрестке улиц Зирню и Кришьяня Валдемара одна полоса предназначена для поворота направо, а вторая — для движения прямо и налево.

По наблюдениям программы Zebra, такая схема создает предпосылки для заторов: достаточно одному водителю остановиться в ожидании возможности повернуть налево, чтобы задержать весь поток автомобилей, следующих за ним.

Похожая ситуация сложилась на другом участке улицы Зирню, ближе к улице Сканстес. Там часть пространства, ранее доступного для движения автомобилей, отвели под велосипедную полосу и парковочные места.

В результате пропускная способность улицы, которая должна была помогать автомобилистам объезжать центр, вызывает вопросы.

«Сначала нужно создать объезд, а потом вытеснять автомобили»

Паулс Тимротс считает, что главная проблема заключается не столько в самих изменениях, сколько в последовательности их реализации. По его словам, в документах городского развития предусмотрена определенная логика преобразования транспортной системы.

«Если мы хотим развивать город, важно, в какой последовательности мы все делаем, и в плане это описано», — отмечает ведущий Zebra.

Он обращает внимание, что ограничения для автомобилистов вводятся уже сейчас, хотя необходимая транспортная инфраструктура еще не создана.

«Сейчас мы видим, что машины вытесняют из центра всевозможными способами — устанавливая цветочные клумбы, ликвидируя парковочные места, сужая проезжую часть. Но в плане развития сказано, что только после создания этого перехода через Даугаву можно вытеснять машины из центра», — подчеркивает Тимротс.

Таким образом, по его оценке, город фактически действует в обратном порядке: сначала ограничивает движение, а уже затем должен обеспечить альтернативные маршруты.

Пешеходам и велосипедистам — приоритет, автомобилистам — дополнительные сложности

Развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры занимает важное место в транспортной политике Риги. На улицах появляются новые велосипедные полосы, зеленые зоны и элементы благоустройства. Одновременно сокращается пространство, предназначенное для автомобилей.

Однако, как отмечается в программе Zebra, необходимость передвигаться по городу на машине никуда не исчезает. Для поездок на более длинные расстояния автомобили по-прежнему используются, и изменения на отдельных улицах могут влиять на движение в более широкой части городской транспортной сети.

По мнению Тимротса, особенно важно учитывать это при преобразовании улиц, которые должны выполнять функцию объездных маршрутов.

Куда поедут автомобили, если центр станет менее доступным?

Ведущий Zebra не оспаривает саму идею создания более удобной городской среды для пешеходов и велосипедистов, однако ставит вопрос о том, как будут организованы автомобильные потоки. По его наблюдениям, некоторые рижские улицы все больше напоминают благоустроенные дворовые территории с озеленением, цветочными клумбами и ограниченным движением. Но если такие изменения затрагивают важные транспортные маршруты, возникает вопрос, куда перенаправлять автомобили.

Тимротс считает, что развитие города требует согласованного подхода: ограничения движения в центре должны сопровождаться созданием реальных альтернатив для водителей.

Пока же, по оценке программы Zebra, Рига сокращает возможности проезда по существующим улицам, не обеспечив предусмотренную планами инфраструктуру для объезда центра.