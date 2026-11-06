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Минус четыре за окном: где в Латвии суббота начнётся с мороза 0 554

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заморозки
ФОТО: BB.LV/AI

В ночь на субботу, 7 ноября, в Латгалии, Селии и на большей части Видземе температура воздуха опустится до −1…−4 градусов, прогнозируют синоптики.

В остальных районах Латвии минимальная температура составит от −1 до +4 градусов, а на побережье Курземе — до +7 градусов. Небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер.

Первая суббота ноября ожидается преимущественно облачной, более солнечная погода прогнозируется в Курземе и Земгале. Местами пройдёт небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, на побережье его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха днём повысится до +4…+9 градусов.

Погода в Риге

В Риге 7 ноября ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный ветер западного направления.

Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, на севере города — до +4 градусов. К середине дня воздух прогреется до +8 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #температура #Латгалия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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