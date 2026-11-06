Жители улицы Акацияс в рижском микрорайоне Иманта стали свидетелями необычного происшествия: небольшой белый вертолет приземлился на незастроенном участке земли прямо возле многоэтажных домов. Очевидцев напугали громкий шум и близость летательного аппарата к жилым зданиям. Агентство гражданской авиации начало проверку, чтобы установить, была ли посадка законной.

«Я подумала, что началась война»

В среду жители нескольких домов на улице Акацияс неожиданно услышали сильный шум. Выглянув в окна, они увидели вертолет, который снижался прямо посреди жилого квартала, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Небольшой белый летательный аппарат приземлился на свободном участке земли, окруженном многоэтажками. Для местных жителей происходящее стало полной неожиданностью.

«Звук был такой, что я подумала, будто началась война. Мы выбежали на улицу, а вертолет снижался — приземлился практически у самого дома, возле подъезда», — рассказала очевидец Сандра.

По ее словам, вертолет оставался на земле около пяти минут.

«Постоял, погудел, а потом красиво поднялся в воздух и улетел», — вспоминает женщина.

Вертолет оказался прямо перед окнами квартиры

Другой житель дома, Александр, заметил летательный аппарат, когда вошел в спальню.

«Я зашел в спальню и смотрю — прямо возле окна садится вертолет. Было видно, что от винтов идет очень сильный ветер», — рассказал мужчина.

Из-за шума проснулись его дети.

И Александр, и Сандра, работающая в расположенном неподалеку техникуме, утверждают, что никогда прежде не видели вертолетов, приземляющихся в этом месте.

Участок, который пилот выбрал для посадки, не застроен. На нем растут высокая трава и несколько деревьев. Хотя посадка и последующий взлет прошли без видимых происшествий, у жителей возник вопрос: почему вертолет вообще оказался в таком месте?

Это не была аварийная посадка

Журналисты Degpunktā обратились за разъяснениями в Агентство гражданской авиации. Руководитель оперативных ситуаций ведомства Айвис Винцев сообщил, что по факту происшествия начата проверка. По предварительным данным, посадка не была вынужденной или аварийной.

Агентству уже удалось установить личность пилота. Также выяснилось, что речь идет о частном полете. При этом причины, по которым пилот решил приземлиться именно возле жилых домов, пока не уточняются.

Можно ли приземляться на вертолете во дворе жилого дома?

Сам по себе факт посадки вертолета в городской черте не обязательно является нарушением. Как пояснили в Агентстве гражданской авиации, подобная посадка может быть разрешена при условии согласования с владельцем земельного участка.

Однако пока неизвестно, получил ли пилот необходимое разрешение. Именно это предстоит установить в ходе проверки.

Если выяснится, что вертолет приземлился в неразрешенном месте, пилоту может грозить административное наказание. Размер штрафа для физического лица составляет от 150 до 800 евро.

Пока проверка продолжается, жители Иманты могут лишь гадать, почему пилот выбрал для короткой остановки участок земли практически под их окнами.