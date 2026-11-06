С 1 января 2027 года в Латвии планируется распространить налог на природные ресурсы на топливные фильтры автомобилей. Одновременно изменится расчет налога на масляные фильтры, а батареи начнут облагаться по новым категориям. Правительство одобрило соответствующие поправки, которые затронут также солнечные электростанции, рыболовные снасти и другие товары.

В Латвии готовятся изменения в применении налога на природные ресурсы (НПР). С 2027 года его планируется распространить на топливные фильтры двигателей внутреннего сгорания, которые до сих пор не облагались этим налогом.

Соответствующие поправки к Закону о налоге на природные ресурсы в пятницу одобрило правительство, сообщает агентство LETA.

Изменения затронут не только автомобильные фильтры, но и аккумуляторы, системы хранения электроэнергии, оборудование солнечных электростанций и ряд других товаров.

Что изменится для автомобильных фильтров?

Сейчас налог на масляные фильтры составляет 0,33 евро за штуку независимо от размера и веса изделия. С 1 января 2027 года предлагается перейти на расчет по весу — 1,32 евро за килограмм.

Такая же ставка будет применяться и к топливным фильтрам, которые впервые включат в перечень облагаемых товаров.

Министерство климата и энергетики объясняет изменения тем, что масляные фильтры для разных транспортных средств существенно отличаются по размеру. Поэтому расчет налога исходя из веса ведомство считает более обоснованным.

Кроме того, для топливных фильтров до сих пор не были установлены соответствующие требования по обращению с отходами. По данным министерства, ежегодно на латвийском рынке отдельно от транспортных средств реализуется около 254 тонн масляных и 377 тонн топливных фильтров.

При этом введение налога не означает, что каждый автомобилист будет отдельно платить его при замене фильтра. НПР применяется в рамках установленной законом системы налогообложения товаров, а возможное влияние изменений на розничные цены будет зависеть в том числе от расходов продавцов и производителей.

Новые ставки для батарей и аккумуляторов

С 2027 года батареи планируется классифицировать для целей налогообложения не по химическому составу, как сейчас, а по способу использования.

Предусмотрены следующие ставки:

Категория батарей Ставка НПР Промышленные батареи, включая стационарные системы хранения энергии (BESS) 2 €/кг Батареи электромобилей 0,25 €/кг Портативные батареи и батареи легких транспортных средств 11 €/кг Стартерные, осветительные и зажигательные батареи 0,74 €/кг

Министерство климата и энергетики поясняет, что изменения необходимы для приведения латвийского законодательства в соответствие с регламентом Евросоюза о батареях.

Отдельное внимание уделяется стационарным системам накопления электроэнергии BESS.

По оценке министерства, действующая налоговая система создает для таких проектов в Латвии менее благоприятные конкурентные условия, чем в соседней Литве, где ставка налога на аккумуляторы составляет 0,22 евро за килограмм.

Что изменится для солнечных электростанций?

Поправки уточняют условия освобождения от НПР для фотоэлектрических панелей, инверторов и стационарных систем хранения электроэнергии. Для получения освобождения необходимо будет обеспечить обращение с отходами такого оборудования в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, появится специальный порядок на случай продажи солнечной электростанции или системы BESS другому владельцу. О смене собственника потребуется уведомить соответствующее учреждение, подведомственное Министерству климата и энергетики.

Новый владелец должен будет зарегистрироваться в этом учреждении либо заключить договор с оператором системы обращения с отходами экологически вредных товаров.

Налог на рыболовные снасти предлагают рассчитывать иначе

Изменения предусмотрены и для рыболовных снастей, содержащих пластик. Сейчас в случаях, когда не применяется система расширенной ответственности производителя, налог рассчитывается исходя из общего веса снастей. В дальнейшем предлагается учитывать только вес пластиковых компонентов.

Ставка при этом останется прежней — 4,80 евро за килограмм.

Министерство объясняет необходимость изменений тем, что действующий порядок может приводить к несоразмерным налоговым платежам, особенно если рыболовные снасти большие и тяжелые, но содержат сравнительно немного пластика.

Усилят контроль за налогом на автомобильные шины

Поправки также предусматривают более тесный обмен информацией между Дирекцией безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) и Государственной службой окружающей среды (ГСОС). Речь идет о транспортных средствах, впервые зарегистрированных в Латвии, и применяемых освобождениях от налога на шины.

ДБДД должна будет передавать экологической службе сведения о количестве и категориях транспортных средств, зарегистрированных каждым налогоплательщиком, а также о примененных налоговых освобождениях. Это позволит проверять, задекларировали ли предприятия соответствующее количество шин в системах обращения с отходами.

По данным министерства, общая сумма освобождений от налога на шины достигает примерно четырех миллионов евро в год. При этом сейчас возможности ГСОС проверять обоснованность таких освобождений ограничены.

Изменения коснутся стаканчиков, песка и загрязнения воздуха

Законопроект предусматривает и ряд других поправок.

В частности, планируется устранить противоречия в правилах налогообложения одноразовых стаканов для напитков, содержащих пластик, и крышек к ним. При соблюдении требований системы расширенной ответственности производителя для такой продукции можно будет применять освобождение от НПР.

Песок и песчано-гравийную смесь предлагается объединить в один объект налогообложения, поскольку для них уже установлена одинаковая ставка.

Кроме того, в перечень загрязняющих веществ, облагаемых налогом за выбросы в атмосферу, планируется прямо включить бенз(а)пирен и бензол. Министерство отмечает, что сейчас налог за выбросы бенз(а)пирена в Латвии не уплачивается, хотя такие выбросы происходят.

Большинство предложенных изменений должно вступить в силу 1 января 2027 года, если поправки пройдут необходимые этапы законодательного утверждения.