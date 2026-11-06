В Латвии вводят более строгие требования к содержанию собак, напавших на человека или другое животное. Таких питомцев запретят выгуливать на рулетке, длина обычного поводка не должна будет превышать полутора метров, а намордник станет обязательным.

Соответствующие поправки правительство одобрило 6 ноября, сообщает агентство LETA.

Изменения, подготовленные Министерством земледелия, касаются как содержания собак на территории владельца, так и их выгула за её пределами. Новые ограничения будут действовать в том числе во время административного или уголовного разбирательства по факту нападения.

Электронный забор больше не подойдёт

Пока ведётся административное или уголовное производство, место содержания собаки на открытом воздухе должно быть физически огорожено.

Использовать так называемый электронный, или радиозабор, будет запрещено. В Министерстве земледелия объясняют это тем, что такая система недостаточно надёжна и не гарантирует, что животное не покинет территорию.

Вход в место содержания собаки необходимо оборудовать надёжно закрывающимися и запирающимися воротами или дверью.

Содержать животное разрешат и в вольере — при условии, что он обеспечивает надёжное ограждение и имеет запирающийся вход.

Если на одной территории находятся несколько собак, их придётся физически отделить друг от друга и содержать раздельно.

Поводок — не длиннее полутора метров

Для собак, напавших на человека или другое животное, вводятся особые правила выгула.

За пределами территории владельца такая собака должна будет постоянно находиться на прочном поводке длиной не более 1,5 метра.

При этом использовать автоматические поводки-рулетки с кассетным, барабанным или аналогичным механизмом запретят.

Исключения предусмотрены для прогулок за пределами населённых пунктов, а также для специализированных закрытых площадок для выгула собак, если там одновременно нет других животных. В этих случаях разрешат использовать более длинный поводок.

Намордник станет обязательным

Ещё одно требование — специальный намордник с закрытой передней частью, исключающий возможность укуса человека или другого животного.

Кроме того, собакам, совершившим нападение, запретят участвовать в выставках и других публичных мероприятиях.

Министерство подчёркивает, что дополнительные требования должны соблюдаться владельцами как во время рассмотрения дела о нападении, так и после принятия соответствующего решения.

Владельцам придётся пройти обучение

Контролировать соблюдение требований будет Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).

В частности, ведомство будет проверять, прошёл ли владелец или держатель собаки обучение по вопросам благополучия и защиты животных, а также прошёл ли вместе с питомцем курс послушания.

Для владельцев собак, которые уже признаны опасными и внесены в соответствующую базу данных до вступления поправок в силу, предусмотрен переходный период.

Пройти необходимое обучение и курс послушания с собакой они должны будут до 1 октября 2027 года.

Таким образом, новые правила направлены не только на предотвращение повторных нападений, но и на повышение ответственности владельцев опасных животных.