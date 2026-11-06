С пятницы, 6 ноября, в Латвии начинается солнечная зима — три месяца с наименьшим количеством дневного света. Этот период продлится до 4 февраля, а самый короткий день года ожидается 21 декабря, когда солнце в Риге будет находиться над горизонтом менее семи часов.

В Латвии 6 ноября начинается солнечная зима — самый темный трехмесячный период года. Несмотря на название, речь идет не о погоде, снегопадах или морозах, а о продолжительности светового дня.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на данные портала timeanddate.com, солнечная зима продлится до 4 февраля. В течение этого времени продолжительность светового дня в Риге будет составлять менее девяти часов.

Когда наступит самый короткий день года?

Самым коротким днем станет 21 декабря — день зимнего солнцестояния. В Риге солнце взойдет примерно в 9:00, а зайдет уже в 15:43. Таким образом, световой день продлится всего около 6 часов 43 минут.

После зимнего солнцестояния дни начнут постепенно удлиняться. Однако до завершения солнечной зимы пройдет еще 45 дней. Самый темный трехмесячный период закончится 4 февраля.

Когда начнется солнечная весна?

Уже 5 февраля наступит солнечная весна, которая продлится до 6 мая. За эти три месяца продолжительность светового дня в Латвии увеличится с менее чем девяти часов почти до 16 часов.

Таким образом, хотя календарная зима в феврале еще будет продолжаться, количество дневного света начнет заметно увеличиваться.

Почему зима начинается в разные даты?

Существует несколько способов деления года на сезоны, поэтому начало зимы зависит от используемого определения. Солнечная зима связана с продолжительностью светового дня. В этом году она начинается 6 ноября и заканчивается 4 февраля.

Астрономическая зима начинается в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — и продлится до весеннего равноденствия 20 марта.

Метеорологическая зима определяется температурой воздуха. В Латвии ее начало фиксируют, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля как минимум на пять дней подряд. Началом зимы при этом считается первый день такого периода.

Поэтому метеорологическая зима может начаться значительно раньше или позже астрономической.

Когда в Латвии начиналась метеорологическая зима в предыдущие годы?

В последние годы даты начала метеорологической зимы заметно различались.

Год Начало метеорологической зимы 2025 23 ноября 2024 4 декабря 2023 17 ноября 2022 17 ноября

Таким образом, наступление солнечной зимы вовсе не означает, что в ближайшие дни обязательно установится морозная погода.

Зато с 6 ноября Латвия вступает в период самых коротких дней года, а заметного увеличения светового времени придется ждать до второй половины зимы.