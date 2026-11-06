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В Риге можно будет бесплатно проверить уровень сахара в крови и риск диабета 0 135

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анализ на диабет
ФОТО: BB.LV/AI

В пятницу, 13 ноября, Рижская 1-я больница проведёт день бесплатной диагностики сахарного диабета. С 12:00 до 15:00 жители смогут проверить основные показатели здоровья и получить индивидуальные консультации специалистов.

В рамках акции «Проверь бесплатно уровень сахара в крови. Узнай свой риск!» посетителям предложат измерить уровень глюкозы в крови и артериальное давление, рассчитать индекс массы тела (ИМТ), а также проконсультироваться с эндокринологом, специалистами по питанию и подологами.

Врачи помогут оценить полученные результаты, выявить возможные факторы риска развития диабета и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению за здоровьем. При необходимости посетителям посоветуют обратиться к семейному врачу или другому специалисту.

Как отмечают в Рижской 1-й больнице, регулярный контроль уровня сахара в крови важен не только для людей, уже столкнувшихся с диабетом, но и для своевременного выявления заболевания. Ранняя диагностика позволяет заметить тревожные изменения и при необходимости вовремя начать лечение.

Участие в акции бесплатное, однако необходима предварительная запись.

Мероприятие состоится 13 ноября с 12:00 до 15:00 в Рижской 1-й больнице.

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#Рига #профилактика #диабет #диагностика #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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