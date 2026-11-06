Государственное агентство занятости (ГАЗ) предоставит возможность бесплатно изучить латышский язык или повысить уровень его владения для 200 работающих жителей Латвии. Приём заявок начнётся 16 ноября, сообщили bb.lv в NVA.

Принять участие в программе смогут как наёмные работники, так и самозанятые лица. Однако для этого необходимо соответствовать хотя бы одному из трёх критериев:

Имеющегося образования или профессиональных навыков недостаточно для конкурентоспособности на рынке труда.

Возраст участника составляет 50 лет или больше.

У участника установлена инвалидность или прогнозируется её наступление.

От начального до самого высокого уровня

NVA предложит программы изучения латышского языка всех уровней:

A1 и A2 — начальный уровень.

B1 и B2 — средний уровень.

C1 и C2 — высший уровень.

Для людей, обладающих базовыми знаниями английского языка, будет доступна также специально адаптированная программа изучения латышского языка на начальном уровне.

Обучение будет полностью бесплатным и организовано по купонной системе.

После завершения курса и успешной сдачи итогового экзамена в учебном заведении участникам необходимо будет также пройти государственную проверку знания латышского языка в Государственном агентстве развития образования (ГАРО).

Как подать заявку

Приём заявок начнётся 16 ноября 2026 года.

Зарегистрироваться можно будет в электронном виде на сайте Государственного агентства занятости в разделе <underline>«Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība)»</underline> — «Обучение работающих лиц (образование на протяжении всей жизни)».

В этом разделе размещена подробная информация о предлагаемых курсах, порядке подачи заявок и условиях участия.

Возможность бесплатно изучать или совершенствовать латышский язык предоставляется в рамках проекта Европейского социального фонда Plus «Atbalsts pieaugušo izglītībai» («Поддержка образования взрослых»).

Цель программы — повысить конкурентоспособность работающих жителей на рынке труда и содействовать их интеграции в рабочую среду.