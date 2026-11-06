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Землю ждут магнитные бури: учёные предупредили о неспокойных выходных 0 180

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Магнитные бури
ФОТО: BB.LV/AI

С 6 по 8 ноября 2026 года ожидается усиление геомагнитной активности. Согласно свежему прогнозу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), магнитные бури могут начаться уже вечером в пятницу, а в субботу и воскресенье существует вероятность усиления до умеренного уровня G2.

Причиной возмущений станет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. По прогнозу NOAA, наиболее заметные периоды активности ожидаются в ночь с 6 на 7 ноября, утром и вечером 8 ноября.

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Дополнительную неопределённость создаёт рост вспышечной активности Солнца. В частности, зарегистрирована вспышка класса M3.6 — самая мощная с 10 октября. Специалисты не исключают, что геомагнитные возмущения могут продолжаться несколько дней, однако сильные бури пока не подтверждены.

Для жителей Латвии это также означает возможность наблюдения северного сияния, если геомагнитная активность усилится и позволит погода.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, нарушения сна, раздражительность и перепады артериального давления. Особенно внимательно к своему самочувствию в такие дни относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими недугами.

Однако учёные подчёркивают, что убедительных доказательств прямого влияния магнитных бурь на самочувствие человека пока недостаточно. Отдельные исследования обнаруживают статистические связи между геомагнитной активностью и сердечно-сосудистыми событиями, но причинно-следственная связь не установлена.

В период с 6 по 8 ноября врачи рекомендуют придерживаться привычного режима сна, избегать переутомления, пить достаточно воды и не пропускать назначенные лекарства. Людям с гипертонией полезно контролировать артериальное давление в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

При сильной головной боли, боли в груди, выраженной одышке или внезапной слабости не следует списывать симптомы на магнитную бурю — необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.

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#магнитные бури #северное сияние #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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