С 6 по 8 ноября 2026 года ожидается усиление геомагнитной активности. Согласно свежему прогнозу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), магнитные бури могут начаться уже вечером в пятницу, а в субботу и воскресенье существует вероятность усиления до умеренного уровня G2.

Причиной возмущений станет поток быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. По прогнозу NOAA, наиболее заметные периоды активности ожидаются в ночь с 6 на 7 ноября, утром и вечером 8 ноября.

Дополнительную неопределённость создаёт рост вспышечной активности Солнца. В частности, зарегистрирована вспышка класса M3.6 — самая мощная с 10 октября. Специалисты не исключают, что геомагнитные возмущения могут продолжаться несколько дней, однако сильные бури пока не подтверждены.

Для жителей Латвии это также означает возможность наблюдения северного сияния, если геомагнитная активность усилится и позволит погода.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, нарушения сна, раздражительность и перепады артериального давления. Особенно внимательно к своему самочувствию в такие дни относятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и хроническими недугами.

Однако учёные подчёркивают, что убедительных доказательств прямого влияния магнитных бурь на самочувствие человека пока недостаточно. Отдельные исследования обнаруживают статистические связи между геомагнитной активностью и сердечно-сосудистыми событиями, но причинно-следственная связь не установлена.

В период с 6 по 8 ноября врачи рекомендуют придерживаться привычного режима сна, избегать переутомления, пить достаточно воды и не пропускать назначенные лекарства. Людям с гипертонией полезно контролировать артериальное давление в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

При сильной головной боли, боли в груди, выраженной одышке или внезапной слабости не следует списывать симптомы на магнитную бурю — необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью.