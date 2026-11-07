В Латвии сложилась парадоксальная ситуация: люди, желающие привиться от гриппа, не могут получить вакцину даже за деньги, зато государство продолжает закупать препараты против COVID-19, которые из-за невостребованности в огромных количествах отправляются на уничтожение. Причина — навязанные нам Брюсселем многолетние обязательства перед Pfizer.

По словам президента Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре, сейчас в практиках семейных врачей имеются главным образом вакцины от гриппа с повышенной дозой, предназначенные для людей старше 60 лет. А вот для взрослых помоложе и детей начиная с шестимесячного возраста нет ни бесплатных, ни платных препаратов. Дефицит затронул в том числе пациентов с хроническими заболеваниями, для которых грипп особенно опасен.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) объясняет задержку проблемами с производством вакцин в Европе. Следующую партию обещают доставить в Латвию до 13 ноября. Семейные врачи надеются получить её к 18 ноября.

Абсурд в том, что при этом страна переполнена вакцинами против COVID-19, хотя спрос на них в разы ниже. По данным SPKC, к 26 октября в нынешнем сезоне от гриппа за государственный счёт привились 18 779 жителей (и с удовольствием привилось бы больше, кабы имелась вакцина!), тогда как от коронавируса — всего 1764 человека.

И это не первый год, когда антиковидные препараты оказываются невостребованными.

В сентябре 2025 года Латвия закупила около 50 тысяч доз обновлённой вакцины Pfizer. При этом на складах уже лежали более 123 тысяч доз (!) - они остались от предыдущего сезона. То есть нам столько не нужно, впору кричать «горшочек, не вари!». Но он варит, потому что так предусмотрено печально знаменитым контрактом, о котором Урсула фон дер Ляйен договорилась в ходе телефонной переписки с главой Pfizer Альбертом Бурлой. Переписка эта впоследствии бесследно исчезла, и даже суд ЕС не смог добиться внятного объяснения, куда она делась.

В итоге государства по всему ЕС теперь вынуждены закупать эти злосчастные вакцины и уничтожать, ибо столько давно не нужно. Даже такой небольшой стране, как наша Латвия, лишь за первое полугодие 2024 года пришлось уничтожить 606 594 дозы вакцин против COVID-19, из которых 487 234 дозы были произведены Pfizer, остальные — Novavax.

В 2025 году мы уничтожили ещё 83 508 доз Pfizer. Всё вместе — закупка, хранение, перевозка и утилизация этих вакцин — обошлись нам в кругленькую сумму: 4,26 млн евро.

А теперь представьте, в какие сотни миллионов евро эти ненужные закупки выливаются всему ЕС! Причина — в хитрых условиях договоров, заключённых Еврокомиссией. В мае 2021 года она подмахнула контракты с Pfizer и BioNTech на приобретение 900 млн доз вакцины с возможностью заказать ещё столько же. Таким образом, общий объём соглашения мог достичь 1,8 млрд доз.

Цена одной дозы составляла 19,50 евро. Если бы весь предусмотренный объём был выкуплен тогда, стоимость соглашения достигла бы примерно 35 млрд евро. Но в 2023 году, когда спрос на прививки резко упал, Еврокомиссии пришлось под нажимом европейских правительств договариваться об уменьшении объёмов закупок. Увы, не так кардинально, как правительства настаивали, и с условием, что поставки будут растянуты до конца 2026 года.

В итоге Латвия, согласно графику, в 2025 году получила около 193 тысяч доз, а в 2026-м — ещё 156 тысяч. Ежегодные расходы только на закупки оценивались примерно в 5 млн евро, а ещё сумасшедшие деньги придётся теперь потратить на то, чтобы вакцину правильно выбросить. И это в условиях, когда денег на здравоохранение не хватает катастрофически! Самый цимес в том, что излишки этих вакцин мы не можем продать (Pfizer запрещает). И даже не получается их сбагрить кому-то бесплатно. Так, в феврале нынешнего года латвийское правительство решило подарить Украине 51 840 доз вакцины Pfizer, уже закупленных Латвией за 1,13 млн евро. Однако затем обнаружилось, что это невозможно. Причиной стали условия договоров между Pfizer и украинской стороной, обязательства по которым Украина не согласилась брать на себя.

К слову, история столь кабального европейского контракта с Pfizer вызывает огромные вопросы не только у европейских обывателей, но и у прессы, а также у следователей. Глава Еврокомиссии упорно отказывалась предоставить журналистам доступ к переписке, когда же в мае 2025 года суд ЕС признал этот отказ неправомерным, заявила, что показывать нечего: переписка удалена.

А на днях, 28 октября 2026 года, издание Politico сообщило, что фон дер Ляйен до сих пор не дала личных показаний Европейской прокуратуре, расследующей обстоятельства закупок вакцин. Следователи изучают возможные нарушения при исполнении должностных обязанностей, уничтожение сообщений, коррупцию и конфликт интересов. Но сделать это непросто, ибо, как заявила глава Европейской прокуратуры Лаура Кёвеши, некоторые высокопоставленные политики считают себя выше закона и игнорируют вызовы следователей.