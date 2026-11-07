Военно-воздушные силы Национальных вооружённых сил Латвии (НВС) получили четвёртый, заключительный вертолёт UH-60M Black Hawk, заказанный у США. Таким образом, завершена поставка военной авиатехники в рамках контракта стоимостью около 175 миллионов евро, сообщает bb.lv со ссылкой на НВС.

Решение о приобретении четырёх новых американских вертолётов правительство Латвии приняло ещё в сентябре 2018 года. Закупка осуществлялась на основании межправительственного соглашения с Соединёнными Штатами.

Первые три вертолёта были доставлены в Латвию в период с 2022 по 2023 год. Теперь вооружённые силы получили и последний из заказанных летательных аппаратов.

Почему поставка заняла столько времени

Советник командующего НВС Роберт Скраучс пояснил, что закупки авиационной техники требуют значительно больше времени из-за особенностей проверки и подготовки машин к эксплуатации.

В частности, новые вертолёты должны пройти необходимые проверки безопасности и сертификацию.

Кроме того, речь идёт о совершенно новых летательных аппаратах, что также влияет на сроки выполнения заказа.

Для чего Латвии нужны Black Hawk

В Национальных вооружённых силах подчёркивают, что получение четвёртого вертолёта расширит возможности военной авиации и укрепит обороноспособность страны.

Многоцелевые UH-60M Black Hawk предназначены для выполнения широкого круга задач.

Они могут использоваться для перевозки военнослужащих и грузов, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, а также поддержки различных военных мероприятий.

Благодаря универсальности эти машины способны выполнять как транспортные, так и вспомогательные задачи.

На смену советским Ми-17

Американские Black Hawk пришли на смену вертолётам Ми-17 советского производства, которые ранее эксплуатировались латвийскими вооружёнными силами.

В НВС отмечали, что прежняя техника устарела как физически, так и морально.

Переход на американские вертолёты позволяет обновить парк военной авиации и повысить возможности выполнения оборонных и спасательных задач.

Таким образом, спустя восемь лет после принятия решения о закупке Латвия получила все четыре предусмотренных контрактом вертолёта Black Hawk.