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Город-призрак: в Риге потеряли около 60 тысяч рижан 0 715

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди, где вы?!

Люди, где вы?!

ФОТО: bb.lv

Два государственных ведомства подсчитали число жителей. Недостача составила десятки тысяч человек. Куда они делись?

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), на 1 июля в столице проживало 655 175 человек (годом ранее — 661 695). Здесь вырисовывается довольно-таки скандальная разница с данными Центрального статистического управления (ЦСУ), которое оценивает число горожан примерно на 60 тысяч меньше.

Суть в том, что УДГМ опирается на Регистр физических лиц — сведения об официально зарегистрированном месте жительства. Если человек когда-то задекларировал квартиру в Риге, но переехал в другой город, уехал жить и работать за границу, однако не изменил официальную декларацию, он продолжает числиться рижанином в базах данных.

ЦСУ же использует сложную математическую и аналитическую модель. Статистики сопоставляют сведения из множества баз данных — налоговой службы, Государственного агентства социального страхования, учебных заведений, коммунальных служб, а также данные о мобильности населения, чтобы выяснить, где человек реально живёт и платит налоги, а не только где «стоит штамп».

Следовательно, количество лиц, получающих социальные услуги от самоуправления, — 32 266 человек — уже превышает 5% от общей численности населения. За год оно возросло.

Ещё 22,7 тысячи человек получают социальные пособия в денежном выражении.

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#Рига #демография #миграция #население #статистика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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