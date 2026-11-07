Два государственных ведомства подсчитали число жителей. Недостача составила десятки тысяч человек. Куда они делись?

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), на 1 июля в столице проживало 655 175 человек (годом ранее — 661 695). Здесь вырисовывается довольно-таки скандальная разница с данными Центрального статистического управления (ЦСУ), которое оценивает число горожан примерно на 60 тысяч меньше.

Суть в том, что УДГМ опирается на Регистр физических лиц — сведения об официально зарегистрированном месте жительства. Если человек когда-то задекларировал квартиру в Риге, но переехал в другой город, уехал жить и работать за границу, однако не изменил официальную декларацию, он продолжает числиться рижанином в базах данных.

ЦСУ же использует сложную математическую и аналитическую модель. Статистики сопоставляют сведения из множества баз данных — налоговой службы, Государственного агентства социального страхования, учебных заведений, коммунальных служб, а также данные о мобильности населения, чтобы выяснить, где человек реально живёт и платит налоги, а не только где «стоит штамп».

Следовательно, количество лиц, получающих социальные услуги от самоуправления, — 32 266 человек — уже превышает 5% от общей численности населения. За год оно возросло.

Ещё 22,7 тысячи человек получают социальные пособия в денежном выражении.