Госконтроль направил премьер-министру Андрису Кулбергсу письмо, в котором перечислил проблемы, требующие, по мнению ведомства, реформ в ближайшее время.

Всего аудиторы подготовили 35 предложений, основанных на результатах проведённых проверок. Далее мы рассказываем о проблемах и предложениях Госконтроля, которые непосредственно касаются пенсионеров, людей с инвалидностью и их семей.

О пенсиях за выслугу лет

В чём проблема: во многих сферах действующая система стимулирует служащих выходить на пенсию за выслугу лет, даже если они могли бы продолжать работать. По оценке Госконтроля, реформа системы внутренних дел, запланированная на 2027 год, заметно изменит ситуацию не раньше чем через 25 лет.

Что предлагает Госконтроль: ускорить реформу, чтобы система стала посильной для государственного бюджета.

Есть и ещё одна проблема: человек, ушедший со службы или уволенный, нередко получает одновременно и пособие при увольнении, и пенсию.

Госконтроль считает это двойной поддержкой. Пособие предназначено для того, чтобы человек не остался без дохода после потери работы, однако в данном случае у него уже есть источник дохода.

Только учреждения системы внутренних дел и Управление мест заключения выплатили на эти цели в 2024 году 4,56 млн евро. Гражданские служащие, выходящие на пенсию по возрасту, получают пособие в размере до четырёх средних месячных заработков.

Что предлагает Госконтроль: сузить круг получателей такого пособия. По оценке ведомства, потенциальная экономия в государственном управлении составит не менее 10 млн евро в год.

Уход на дому

В чём проблема: с 2024 года закон устанавливает перечень социальных услуг, которые должно предоставлять каждое самоуправление. Но что именно входит в услугу ухода на дому, кому она положена и кто за неё платит, каждое самоуправление решает по-своему. В одном самоуправлении могут предоставить помощь продолжительностью 10 часов в неделю, в другом — до 35 часов.

Самоуправления также самостоятельно решают, при каком уровне дохода человек или его родственники должны платить за услугу, а при каком человека освобождают от оплаты.

Что предлагает Госконтроль: установить на государственном уровне обязательный минимум часов ухода на дому, а также единые правила, определяющие, когда за такую помощь платит сам человек, а когда — тот, кто его содержит.

Помощь людям с инвалидностью

В чём проблема: в 2024 году инвалидность была установлена более чем у 200 тысяч жителей Латвии. У 43% из них была инвалидность третьей группы.

На поддержку людей с инвалидностью в Латвии ежегодно тратят более миллиарда евро. Госконтроль считает, что система устарела и не учитывает, какая именно помощь нужна конкретному человеку. Формально поддержку получают многие, но на практике её почти никому не хватает.

Что предлагает Госконтроль: оценивать инвалидность с учётом того, насколько ограничены возможности человека в повседневной жизни, а не только на основании диагноза. Более точная оценка позволит перераспределить поддержку: сократить её для тех, чьи ограничения менее выражены, и направить средства тем, кто нуждается в помощи больше.

Госконтроль советует не увязывать эту реформу с повышением размера самой поддержки. Такое повышение обошлось бы более чем в 60 млн евро и, по мнению ведомства, может подождать, пока это позволит бюджет. В письме не уточняется, затронут ли изменения уже установленную инвалидность.

О транспорте и поездках людей с инвалидностью

В чём проблема: на транспортную помощь людям с инвалидностью в Латвии ежегодно тратят 27,9 млн евро, однако поддержка предоставляется в разных формах — в виде пособий, льгот и услуг. Государственное пособие на транспорт невелико. Людям с тяжёлыми ограничениями его не хватает, а для тех, у кого нет особых потребностей в передвижении, оно становится просто прибавкой к доходу.

Что предлагает Госконтроль: предоставлять помощь с учётом реальных потребностей каждого человека в передвижении. Кроме того, не менее 7,7 млн евро из средств, выделяемых на это пособие, предлагается направлять людям с тяжёлыми ограничениями, которым необходим специальный транспорт.

О ремонте жилья для малоимущих

В чём проблема: наиболее уязвимые жители многоквартирных домов не получают целевой поддержки, когда в их домах проводят работы по повышению энергоэффективности — утепление и ремонт. А ведь, как известно, такие работы обходятся недёшево.

Что предлагает Госконтроль: создать специальную программу поддержки социально незащищённых домохозяйств.

И о лекарствах для онкологических больных

В чём проблема: люди с одинаковым заболеванием и одинаковой степенью его тяжести не имеют равных шансов получить лекарства за счёт государства. Из 11 наиболее распространённых видов рака полноценное лечение в соответствии с международными рекомендациями обеспечено только при раке яичников и раке кишечника без метастазов.

Есть и своеобразная «очередь» на препараты: бывает, что специалисты уже признали, что лекарства соответствуют всем необходимым требованиям, но их так и не включили в списки препаратов, оплачиваемых из государственного бюджета.

Что предлагает Госконтроль: установить единые и понятные правила включения лекарств в эти списки и обеспечить прозрачность их применения.