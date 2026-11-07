«Есть ли какие-то методы, чтобы почтовый ящик регулярно не забивали всякой ненужной рекламой? Как с этим явлением можно бороться, если, конечно, такая борьба вообще возможна? Существуют ли какие-то законодательные нормы на этот счёт, ограничивающие рассылку бумажного спама? Можно попросить комментарий Latvijas Pasts? Читатель bb.lv»

Отвечает специалист отдела коммуникации и филателии ГАО Latvijas Pasts Инита ФЕДКО:

— Если житель не желает получать безадресную рекламу в свой почтовый ящик, то на нём (почтовом ящике) должно быть размещено соответствующее уведомление. Для того чтобы указание было понятным и однозначным, оно должно располагаться непосредственно на конкретной дверце, а не, например, над рядом почтовых ящиков.

Latvijas Pasts уважает такой выбор жителей и не помещает безадресную рекламу в почтовые ящики, если на них есть указание, что владелец не желает её получать.

От себя добавим: поскольку Latvijas Pasts — не единственный распространитель корреспонденции, в том числе безадресной рекламы, возможно, стоит обсудить данный вопрос с управляющим домом или на собрании собственников квартир.

Можно установить в подъезде запирающуюся дверь с кодовым замком или домофоном (чтобы посторонние лица, в том числе курьеры, не имели доступа к почтовым ящикам) либо повесить в подъезде общий информационный плакат с запретом на распространение рекламного спама.