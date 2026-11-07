2026 год, вероятно, станет вторым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. При этом учёные не исключают, что он может повторить или даже превзойти температурный рекорд 2024 года.

Глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, дополнительно усиливается климатическим явлением Эль-Ниньо.

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила европейская Служба по изменению климата Copernicus (C3S), передаёт агентство AFP.

Рекорд 2024 года всё ещё может быть побит

По данным Copernicus, вероятность того, что 2026 год окажется таким же жарким или даже жарче рекордного 2024-го, составляет 20%.

Практически не вызывает сомнений, что средняя глобальная температура в 2026 году превысит показатели доиндустриальной эпохи более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Более того, специалисты прогнозируют, что средняя температура за четыре года — с 2023-го по 2026-й — также окажется выше этого порога.

За точку отсчёта принимается период с 1850 по 1900 год, когда промышленная деятельность ещё не оказывала столь значительного влияния на климат планеты.

Октябрь установил новый температурный рекорд

По информации C3S, октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура воздуха у поверхности Земли оказалась на 1,75 градуса Цельсия выше уровня доиндустриальной эпохи.

«В октябре сохранилась выраженная тенденция к глобальному потеплению. Были зарегистрированы рекордно высокие глобальные температуры и температуры поверхности океана», — заявила Саманта Бёрджесс, представитель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), курирующего службу Copernicus.

По её словам, особенно сильное климатическое явление Эль-Ниньо дополнительно способствует повышению температуры на планете.

Чем опасно превышение полутора градусов

Учёные предупреждают, что глобальное потепление более чем на 1,5 градуса Цельсия увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений и необратимых изменений в природных системах.

Среди возможных последствий — исчезновение коралловых рифов, таяние вечной мерзлоты и усиление климатических катастроф.

Именно ограничение глобального потепления уровнем 1,5 градуса является одной из ключевых целей Парижского соглашения по климату.

При этом превышение указанного порога в отдельном году ещё не означает окончательного нарушения долгосрочной цели соглашения, поскольку она оценивается на протяжении длительного периода.

Мировые лидеры обсудят климатический кризис в Турции

Новые данные Copernicus опубликованы накануне климатической конференции ООН COP31, которая начнётся на следующей неделе в Турции.

Ожидается, что в ней примут участие представители почти 200 государств.

Участники обсудят меры по сдерживанию глобального потепления, а также финансовую и другую помощь беднейшим странам, которые сталкиваются с последствиями климатического кризиса.