В субботу, 7 ноября, с 16:00 в Риге возобновится движение транспорта по улице Твайка, которое было ограничено из-за пожара на этой неделе. Об этом сообщили в Рижском самоуправлении.
С возобновлением движения будут отменены и ранее введённые изменения в организации дорожного движения на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис. Общественный транспорт также вернётся на привычные маршруты.
Чтобы облегчить транспортный поток во время закрытия улицы Твайка, на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис временно убрали дорожный знак № 301 «Въезд запрещён». Это позволило автомобилям двигаться от железнодорожного переезда в направлении Ганибу дамбис.
Теперь на перекрёстке вновь установят знак «Въезд запрещён». Таким образом, проезд от железнодорожного переезда к Ганибу дамбис по временно открытому маршруту снова будет запрещён.
Как будет ходить общественный транспорт
С восстановлением движения общественный транспорт постепенно возвращается на обычные маршруты.
Троллейбус № 3 уже сегодня возобновил движение по основному маршруту через улицу Твайка в направлении Кундзиньсалы.
В связи с восстановлением троллейбусного сообщения временный автобусный маршрут № 95 будет закрыт.
С понедельника, 9 ноября, автобусы № 49 также начнут курсировать по улице Твайка по своему обычному маршруту.
Рижское самоуправление призывает водителей обращать внимание на изменения в организации движения на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис, соблюдать требования дорожных знаков и выбирать разрешённые маршруты.
Причиной ограничений стал крупный пожар
Напомним, в начале недели в Саркандаугаве, на улице Твайка, 4, произошёл пожар в производственном здании.
Огонь охватил площадь 2250 квадратных метров.
Из-за опасной ситуации, возникшей в результате пожара, движение транспорта на этом участке временно ограничили.
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