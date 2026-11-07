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После крупного пожара в Риге открывают улицу Твайка: что изменится для водителей 0 211

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Троллейбус
ФОТО: LETA

В субботу, 7 ноября, с 16:00 в Риге возобновится движение транспорта по улице Твайка, которое было ограничено из-за пожара на этой неделе. Об этом сообщили в Рижском самоуправлении.

С возобновлением движения будут отменены и ранее введённые изменения в организации дорожного движения на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис. Общественный транспорт также вернётся на привычные маршруты.

Чтобы облегчить транспортный поток во время закрытия улицы Твайка, на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис временно убрали дорожный знак № 301 «Въезд запрещён». Это позволило автомобилям двигаться от железнодорожного переезда в направлении Ганибу дамбис.

Теперь на перекрёстке вновь установят знак «Въезд запрещён». Таким образом, проезд от железнодорожного переезда к Ганибу дамбис по временно открытому маршруту снова будет запрещён.

Как будет ходить общественный транспорт

С восстановлением движения общественный транспорт постепенно возвращается на обычные маршруты.

Троллейбус № 3 уже сегодня возобновил движение по основному маршруту через улицу Твайка в направлении Кундзиньсалы.

В связи с восстановлением троллейбусного сообщения временный автобусный маршрут № 95 будет закрыт.

С понедельника, 9 ноября, автобусы № 49 также начнут курсировать по улице Твайка по своему обычному маршруту.

Рижское самоуправление призывает водителей обращать внимание на изменения в организации движения на перекрёстке улицы Тилта и Ганибу дамбис, соблюдать требования дорожных знаков и выбирать разрешённые маршруты.

Причиной ограничений стал крупный пожар

Напомним, в начале недели в Саркандаугаве, на улице Твайка, 4, произошёл пожар в производственном здании.

Огонь охватил площадь 2250 квадратных метров.

Из-за опасной ситуации, возникшей в результате пожара, движение транспорта на этом участке временно ограничили.

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#пожар #Рига #дорожное движение #общественный транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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