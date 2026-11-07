В субботу будет облачно, но преимущественно сухо, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небольшой дождь ожидается лишь местами. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, на побережье его скорость в порывах достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

В Риге также в основном ожидается пасмурная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер - западный от слабого до умеренного. В середине дня воздух прогреется до +8 градусов.