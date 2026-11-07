Депутат Рижской думы от Национального объединения Лиана Ланга, получившая широкую известность благодаря кампании #AtkrieviskoLatviju («Дерусифицируй Латвию») по сокращению использования русского языка в общественном пространстве, на этот раз обратилась к крупным торговым сетям Латвии с призывом уделить больше внимания государственным праздникам страны.

В публикации в социальных сетях она выразила недовольство тем, что рождественское оформление и маркетинг в магазинах появляются раньше, чем проходят важные для Латвии ноябрьские даты — День Лачплесиса 11 ноября и День провозглашения независимости Латвии 18 ноября.

Ланга обратилась к представителям Stockmann, Rimi и Maxima, призвав разместить в торговых залах символы уважения к Латвии — стране, в которой компании ведут свою деятельность и продают свои товары.

«Нам не нравится, что рождественский маркетинг в ваших магазинах опережает наши главные государственные праздники — 11 и 18 ноября», — написала политик.

Она также сопроводила публикацию хештегом #RunāLatviski («Говори по-латышски»).

На последних выборах в Сейм Ланга баллотировалась от Национального объединения, однако в парламент не прошла. По приведённым результатам, она получила 2355 плюсов и 2278 минусов.

Как сообщал портал Nasha.lv, в этом году крупные торговые сети Латвии начали выставлять рождественские товары и украшения уже в конце сентября — начале октября.

Это вызвало неоднозначную реакцию покупателей: одни считают, что праздничная символика появляется слишком рано и затмевает осеннюю атмосферу и ноябрьские государственные праздники, другие приветствуют возможность заранее приобрести подарки и декор. В маркетинге такую тенденцию называют Christmas creep — постепенным смещением начала рождественского сезона на более ранние сроки.