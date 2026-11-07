Рижское самоуправление предусмотрело на зимнюю уборку улиц и тротуаров около 30,3 миллиона евро. Из этой суммы 7,3 миллиона евро предназначены для централизованного содержания тротуаров, а 23 миллиона — для уборки проезжей части улиц, мостов и путепроводов, сообщает Рижская дума.

В самоуправлении отмечают, что объём работ и расходы на зимнее содержание улиц напрямую зависят от погодных условий и интенсивности снегопадов. Поэтому фактические затраты в течение сезона могут как увеличиться, так и уменьшиться.

174 единицы техники и 115 работников

Централизованное содержание прилегающих к улицам тротуаров, проезжей части, мостов и путепроводов будут обеспечивать 174 единицы техники. К работам привлекут 115 сотрудников.

Для уборки будут использовать как собственные ресурсы Департамента городского пространства и мобильности Рижского самоуправления, так и технику подрядчиков.

Уборка улиц будет организована в порядке приоритетности. В первую очередь станут очищать магистральные улицы, по которым курсирует общественный транспорт, а также мосты и путепроводы. Предусмотрена и очистка велосипедной инфраструктуры.

После этого работы будут проводиться на менее значимых улицах — в городских микрорайонах.

Всего в зимний сезон планируется обслуживать 1645 рижских улиц общей протяжённостью 1136 километров.

Улицы разделены на три категории содержания, а выполнение работ будет зависеть от метеорологических условий и фактической ситуации на проезжей части.

Кто будет убирать улицы Риги

Зимнее содержание проезжей части в разных районах столицы обеспечат следующие предприятия:

В Курземском районе и Земгальском предместье — объединение подрядчиков Roadeks un LAU.

В Латгальском предместье и Центральном районе — объединение компаний Eco Baltia vide и CBF Ļ-Ko.

В Видземском предместье и Северном районе — предприятие Vizii Urban.

Уборку мостов и путепроводов обеспечит компания Rīgas tilti.

Тротуары должны быть очищены минимум на полтора метра

Рижское самоуправление и этой зимой будет централизованно обеспечивать механизированную уборку тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам.

Весной также организуют централизованный сбор песка, которым зимой посыпали тротуары.

Согласно обязательным правилам самоуправления, тротуары и пешеходные дорожки необходимо очищать от снега не менее чем на 50% их ширины, но в любом случае не менее чем на 1,5 метра.

По краям тротуаров разрешается формировать снежные валы, если они не мешают движению пешеходов.

При этом запрещено создавать снежные валы ближе пяти метров от пешеходных переходов и перекрёстков.

Всего зимняя уборка тротуаров будет обеспечиваться на протяжении 1056 километров. Для этих работ задействуют 42 единицы техники разных размеров, приспособленной к ширине тротуаров, их особенностям и условиям исторического центра Риги.

За какие тротуары отвечают дворники

Как и прежде, содержание тротуаров вдоль внутридворовых дорог останется обязанностью управляющих прилегающими территориями и их дворников.

При необходимости управляющие могут дополнительно посыпать тротуары, если уборка задерживается или возникают особо опасные погодные условия, например гололедица.

Для посыпки тротуаров разрешено использовать песчано-соляную смесь, в которой концентрация соли не превышает 20%.

Парки будут посыпать преимущественно щебнем

За столичные парки и скверы отвечает предприятие Rīgas meži, в ведении которого находятся около 453 гектаров рижских парков и садов, а также все дорожки Межапарка.

В зимний сезон предприятие обеспечивает их содержание и посыпку дорожек, используя преимущественно щебень.

В более сложных местах, например на лестницах, для предотвращения обледенения будет применяться также смесь песка и соли.

За неубранный снег и сосульки могут наказать

За ненадлежащее содержание прилегающих территорий, в том числе за неочищенные от сосулек крыши, самоуправление может начать производство по делу об административном правонарушении и потребовать устранить нарушение.

При необходимости возможно и принудительное исполнение: уборку организует самоуправление, а расходы взыщут с лица, обязанного содержать соответствующую территорию.

Остановки и автостоянки тоже включены в план

Почти 1500 остановок общественного транспорта в Риге будут очищать последовательно, преимущественно вручную.

Кроме того, предусмотрена уборка 6000 парковочных мест Rīgas satiksme. Для этого будут использовать как ручной труд, так и технику.