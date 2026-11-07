В воскресенье, 8 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо прояснится. На морском побережье воздух прогреется до +10 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).
Как сообщает агентство LETA, в ночь на воскресенье местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +2…+5 градусов, а на побережье будет теплее — до +8 градусов.
Днём ожидается западный ветер со скоростью 2–6 метров в секунду. В отдельных районах небо прояснится, однако на востоке страны местами пройдёт небольшой дождь.
Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +10 градусов.
Какая погода ожидается в Риге
В ночь на воскресенье в столице будет облачно, возможен небольшой дождь. Ожидается слабый северо-западный и западный ветер.
Температура воздуха составит +5…+7 градусов.
Днём в Риге сохранится преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый западный ветер, а к середине дня воздух прогреется до +8 градусов.
Таким образом, воскресенье в столице обещает быть довольно мягким для ноября, хотя облачность сохранится большую часть дня.
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