Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тёплое воскресенье в Латвии: сколько покажут термометры в Риге 0 240

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень в Сигулде
ФОТО: LETA

В воскресенье, 8 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо прояснится. На морском побережье воздух прогреется до +10 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Как сообщает агентство LETA, в ночь на воскресенье местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +2…+5 градусов, а на побережье будет теплее — до +8 градусов.

Днём ожидается западный ветер со скоростью 2–6 метров в секунду. В отдельных районах небо прояснится, однако на востоке страны местами пройдёт небольшой дождь.

Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +10 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В ночь на воскресенье в столице будет облачно, возможен небольшой дождь. Ожидается слабый северо-западный и западный ветер.

Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Днём в Риге сохранится преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый западный ветер, а к середине дня воздух прогреется до +8 градусов.

Таким образом, воскресенье в столице обещает быть довольно мягким для ноября, хотя облачность сохранится большую часть дня.

×
#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 2026 год, вероятно, станет вторым самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.
Изображение к статье: Снег на женских волосах
Изображение к статье: прививка
Изображение к статье: Озеро осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: тропа в лесу
Наша Латвия
Изображение к статье: листья на скамейке
Наша Латвия
Изображение к статье: Озеро осенью
Наша Латвия
Изображение к статье: Заморозки
Наша Латвия
Изображение к статье: человек под ветром на пляже
Наша Латвия
1
Изображение к статье: корова осенью
Наша Латвия
Изображение к статье: тропа в лесу
Наша Латвия
Изображение к статье: листья на скамейке
Наша Латвия
Изображение к статье: Озеро осенью
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео