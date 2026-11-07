В воскресенье, 8 ноября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо прояснится. На морском побережье воздух прогреется до +10 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

Как сообщает агентство LETA, в ночь на воскресенье местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +2…+5 градусов, а на побережье будет теплее — до +8 градусов.

Днём ожидается западный ветер со скоростью 2–6 метров в секунду. В отдельных районах небо прояснится, однако на востоке страны местами пройдёт небольшой дождь.

Температура воздуха в течение дня составит от +5 до +10 градусов.

Какая погода ожидается в Риге

В ночь на воскресенье в столице будет облачно, возможен небольшой дождь. Ожидается слабый северо-западный и западный ветер.

Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

Днём в Риге сохранится преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый западный ветер, а к середине дня воздух прогреется до +8 градусов.

Таким образом, воскресенье в столице обещает быть довольно мягким для ноября, хотя облачность сохранится большую часть дня.