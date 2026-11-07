Человек ничего не заказывал, не посещал и конкретные интернет-магазины, не подтверждал подозрительные покупки, однако, заглянув в банковский счет, замечает, что деньги постепенно исчезают. Сначала это могут быть несколько евро, затем еще какой-то платеж, пока общая сумма уже не достигает нескольких сотен евро. И самое неприятное — человек даже не догадывается, как данные его банковской карты попали в чужие руки.

Именно таким опытом в социальных сетях поделилась одна женщина, которая рассказывает, что примерно год не совершала покупок в интернете, однако внезапно обнаружила несколько платежей за покупки на популярной интернет-торговой платформе “Temu”, пишет LA.lv.

“В интернете не покупала уже давно. Возможно, около года или даже немного дольше. Только что выяснила, что у меня с банковского счета за две недели списали 200 евро за покупки на Temu. Как можно украсть банковские данные, если я ничего не покупаю в интернете? Как???” — в недоумении спрашивает женщина.

Публикация вызвала широкую дискуссию, и в комментариях люди делятся похожими случаями. Оказывается, деньги со счета могут исчезнуть даже у тех, кто в повседневной жизни покупает в интернете редко или не покупает вовсе.

Один комментатор рассказывает, что у его свекрови, которая вообще ничего не покупала в интернете, пытались снять более крупную сумму денег. На счете не было необходимой суммы, поэтому операция не удалась, но банковская карта была заблокирована. “Мне кажется, что проблема все-таки была на стороне банка, хотя они обвинили пенсионерку,” — пишет он.

Другой делится опытом, который показывает, что иногда банк замечает подозрительную активность быстрее, чем сам владелец карты. В прошлом году, готовясь к новогоднему вечеру, он сделал несколько заказов на платформе доставки еды “Wolt”. Поскольку такие покупки для этого человека не были привычными, банк заблокировал карту и связался с ним, чтобы убедиться, действительно ли покупки совершает ее владелец.

Однако подозрительные платежи замечают не всегда сразу. Один из участников обсуждения указывает, что каждому стоило бы активировать мгновенные уведомления о карточных операциях на телефоне. Если бы сообщение приходило о каждом платеже, человек мог бы отреагировать уже после первой подозрительной операции, а не только спустя две недели, когда со счета исчезла значительная сумма.

В комментариях звучат и различные возможные объяснения — начиная с данных, полученных с помощью фишинга, то есть мошеннических сообщений, и считывания информации с карты в банкоматах, что называют скиммингом, до случаев, когда украденные данные карт перепродаются дальше и используются другими людьми.

Несколько комментаторов советуют совершать покупки в интернете с отдельной платежной карты, на которой в повседневной жизни не хранится крупная сумма денег. “У меня есть отдельная карта именно для покупок в интернете. На этом счете обычно только столько денег, сколько нужно, чтобы купить конкретную вещь,” — делится одна женщина.

Другие напоминают, что во многих банках можно отключить расчеты в интернете в интернет-банке и включать эту функцию только тогда, когда она действительно необходима.

Однако вопрос остается актуальным: как может произойти кража данных карты, если человек сам ничего не покупал в интернете, и насколько широко такой вид мошенничества распространен в Латвии?

Как часто в Латвии крадут деньги с банковских карт?

Такие ситуации — это не только отдельные истории из социальных сетей. Собранные Банком Латвии данные показывают, что мошенничество с платежными картами в Латвии довольно распространено, причем количество таких операций продолжает расти.

В 2025 году в Латвии зарегистрировано 28 600 мошеннических карточных платежей на сумму 2,4 миллиона евро. Это означает, что в среднем в день происходило примерно 78 таких операций. Средняя сумма одного мошеннического платежа составила 85 евро.

По сравнению с 2024 годом количество мошеннических карточных платежей выросло на 20%, а объем похищенных денег — на 27%.

Интересно, что большая часть таких операций происходит в электронном виде. Данные Банка Латвии показывают, что 96% мошеннических карточных платежей в 2025 году были инициированы электронным способом. Более того, в 90% случаев мошеннических карточных платежей, инициированных электронным способом, мошенники после получения платежных данных сами создали поддельное платежное поручение.

Как могут украсть данные карты, если ничего не покупаешь в интернете?

CERT.LV уже ранее разъяснял очень похожую ситуацию, когда с банковского счета женщины было совершено несколько заказов в “Wolt”, которые она сама не делала.

Эксперты указывают, что данные платежной карты могут попасть в руки мошенников разными способами. Например, человек когда-то вводил их в небезопасном интернет-магазине, привязал карту к ненадежному приложению или ввел данные на поддельном сайте, на который его привело мошенническое SMS-сообщение или электронное письмо.

Однако есть еще один важный нюанс — украденные данные карты не всегда используются сразу. CERT.LV поясняет, что мошенники могут получить информацию о карте и воспользоваться ею только спустя какое-то время. Поэтому человеку может быть очень трудно вспомнить, где и когда его данные могли утечь.

Также возможна ситуация, когда мошенники получают доступ к какому-либо сервисному аккаунту, в котором уже сохранена платежная карта. В таком случае человеку самому не нужно повторно вводить данные карты, чтобы посторонний мог совершать покупки.

Как защитить свою банковскую карту?

CERT.LV и Государственная полиция рекомендуют соблюдать несколько принципов безопасности, которые могут помочь снизить риск потери денег.

– Используйте отдельную карту для покупок в интернете. На ней рекомендуется держать только столько денег, сколько необходимо для конкретной покупки. Такое решение рекомендует и CERT.LV. – Включите уведомления о каждом платеже. Это позволяет немедленно замечать даже небольшие подозрительные суммы. – Ограничьте платежи в интернете. Если банк предлагает такую возможность, функцию интернет-покупок можно отключить и активировать только тогда, когда она необходима. – Не вводите данные карты по подозрительным ссылкам. Особенно осторожно следует относиться к SMS-сообщениям и электронным письмам, в которых предлагают оплатить небольшую стоимость доставки или обновить банковские данные. – Защищайте и свою электронную почту. Если мошенники получат доступ к электронной почте, связанной с платформой для покупок, они могут попытаться использовать сохраненную там платежную информацию.

Государственная полиция подчеркивает, что в случае, если человек обнаружил подозрительные платежи или установил, что его данные попали в руки мошенников, необходимо немедленно связаться с банком. Он может заблокировать карту и помочь предотвратить дальнейшие убытки. После этого о случившемся следует сообщить в Государственную полицию.