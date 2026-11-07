Торговые сети Rimi и Maxima в Латвии объявили об отзыве консервированной скумбрии Kaija. В продукции одной партии могут находиться посторонние предметы, поэтому покупателям рекомендуют не открывать банки для употребления и вернуть товар в магазин.

Речь идёт о конкретной партии, а не обо всех консервах этой марки.

Под отзыв попала скумбрия в томатном соусе Kaija в упаковке весом 240 граммов. Проверить нужно номер партии L403290626 и штрихкод 4751007730181. Поставщиком продукции, согласно сообщению Rimi, выступает компания Sanitex SIA.

В уведомлении Rimi указан срок годности 14 октября 2026 года. Maxima опубликовала предупреждение об отзыве той же партии, но в её сообщении фигурирует другая дата - 29 июня 2029 года. Причиной сеть назвала несоответствие продукции требованиям качества.

Что именно могло попасть в консервы, торговые сети не уточняют. Поэтому покупателям советуют ориентироваться на номер партии и штрихкод, а не только на срок годности.

Как вернуть товар и получить деньги

В Rimi консервы можно вернуть до 11 ноября 2026 года. Для получения денег потребуется кассовый чек. Дополнительную информацию предоставляют по бесплатному телефону 80000180.

В Maxima возврат принимают до 28 ноября. Здесь также необходимо предъявить чек. Телефон для справок - 80002020.

До возврата в магазин консервы из отзываемой партии употреблять не следует. Обе торговые сети принесли покупателям извинения за доставленные неудобства.