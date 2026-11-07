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В Латвии выпал первый снег 0 896

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2026
LETA
Изображение к статье: Снег на женских волосах
ФОТО: LETA

В субботу утром на Резекненской станции наблюдения были зарегистрированы первые в сезоне снежинки, свидетельствует информация, опубликованная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Снегопад был небольшим, снежный покров не образовался. Данные "Latvijas Valsts ceļi" также подтверждают, что утром 7 ноября в окрестностях Резекне были осадки при температуре воздуха +1 градус.

В прошлом году первый снег выпал 12 октября в Балвском крае, а первый снежный покров образовался 14 и 15 ноября. В 2024 году первый снег шел вечером 1 ноября и 2 ноября, а в 2023 году - уже 8 октября.

Как сообщалось, на следующей неделе в Латвии ожидается похолодание, температура воздуха временами будет опускаться ниже нуля, прогнозируют синоптики.

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#Резекне #климат #погода #Латвия #снег #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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