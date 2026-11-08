За первые девять месяцев 2026 года больше всего первичных заявлений о предоставлении международной защиты в Латвии поступило от граждан Афганистана. Об этом свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

С января по сентябрь граждане Афганистана подали 250 заявлений о предоставлении международной защиты. Наибольшее их количество было зарегистрировано в июне — 110.

На втором месте оказались граждане Пакистана, от которых за девять месяцев поступило 195 первичных заявлений.

Третье место занимают граждане Сомали — 135 заявлений.

Всего с января по сентябрь 2026 года в Латвии зарегистрировано 1210 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан третьих стран.

Примечательно, что подавляющее большинство заявителей составляют мужчины — 1140 человек, или около 94% от общего числа.

Обратиться за международной защитой может человек, покинувший свою родину и считающий, что на родине ему угрожает серьёзная опасность — преследование, нарушение прав человека или война. В таких случаях он вправе искать убежища в другой стране.