Сенат Латвийской академии наук (ЛАН) 10 ноября решит, включать ли в повестку дня общего собрания академии, которое состоится в конце ноября, вопрос об отзыве с должности нынешнего президента ЛАН Ивара Калвиньша, сообщила агентству ЛЕТА специалист академии по связям с общественностью Илзе Стенгревица.

Она подтвердила, что заявление Калвиньша с просьбой включить вопрос о его отзыве в повестку дня было получено в конце октября. Поскольку повестка собрания, назначенного на 26 ноября, к тому времени уже была утверждена, сенату предстоит принять отдельное решение. Заседание начнется в 10:00.

Стенгревица обещает обнародовать окончательную повестку дня после решения сената.

В случае отзыва Калвиньша новый президент не будет избран автоматически, поскольку устав ЛАН предусматривает отдельную процедуру выдвижения кандидатов. Их могут предлагать действительные члены академии, ее отделения или созданные ими комиссии. Мотивированные предложения необходимо подать в сенат не позднее чем за 30 дней до общего собрания, на котором состоятся выборы. Для избрания президента также можно созвать внеочередное собрание.

Согласно уставу, отзыв должностных лиц ЛАН может инициировать сенат или не менее 25 действительных членов и/или членов-корреспондентов академии, среди которых должно быть как минимум десять действительных членов. Решение о включении вопроса в повестку дня принимает сенат, а для отзыва необходимо не менее двух третей голосов присутствующих членов академии при тайном голосовании. Общее собрание также устанавливает сроки избрания нового должностного лица.

Как сообщалось, в конце октября Калвиньш распространил открытое письмо, в котором заявил, что рассматривает возможность ухода с поста из-за ситуации вокруг его рекомендации предоставить гражданство Латвии гражданке Индии Дивье Вишванат.

Сейм 15 октября принял закон о предоставлении Вишванат гражданства, однако 22 октября отменил это решение после появления в публичном пространстве сомнений в ее образовании, научных публикациях и обоснованности предоставления гражданства.

Президиум ЛАН ранее заявил, что Калвиньш действовал в рамках своих полномочий, а рекомендательное письмо было подготовлено добросовестно на основании предоставленной ему информации.

Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств получения Вишванат латвийского гражданства. Также будет оценена роль ЛАН в подобных случаях и обстоятельства предоставления гражданства мужу Вишванат - Канану Вишванату.