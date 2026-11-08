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День Нестора Летописца. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 9 ноября 2026 года? 0 40

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нестор Летописец

9 ноября 2026 года вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского. Он создал один из лучших памятников истории и литературы XII века — «Повесть временных лет». Под именем Нестор-Летописец Печерский входит в список святых не только православной, но и Римско-католической церкви.

О чём вспоминают в Церкви 9 ноября 2026 года

Нестор родился в Киеве в конце XI века. В 17 лет он был отдан на обучение в Киево-Печерскую обитель, где вскоре был пострижен в монахи. Он был возведён в сан иеродиакона.

Нестор участвовал в открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, тогда было принято решение перенести их из пещеры в храм. Считается, что он лично вынес мощи из пещеры. Нестор много молился, много учился и всё свободное время проводил за письменными трудами. Именно он создал абсолютный литературный шедевр, который стал и ценным историческим документом эпохи — «Повесть временных лет». А ещё он занимался составлением жизнеописаний печерских угодников. Например, его перу, возможно, принадлежит житие преподобного Феодосия Печерского.

Также предположительно им написано «Чтение о жизни и погублении Бориса и Глеба».

Смысл праздника

Вспоминается святой, чьё литературное наследие чтится многие столетия, он даже стал святым для католиков, так напомнив о первоначальном единстве христиан.

Народные приметы погоды

Иней на деревьях — скоро будет сильное похолодание.
Сильный туман утром — к тёплым дням впереди.
Снег лежит на влажной почве — к ранней и дружной весне.

Что можно делать 9 ноября 2026 года

Этот день отлично подходит, чтобы давать обещания — себе и другим. Их будет исполнить легче обычного.
Важный день для молитв и духовного очищения.

Что нельзя делать 9 ноября 2026 года

В этот день очень опасно переедать.
Нельзя обещать ничего, что не сможешь выполнить.
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#история #литература #Киев #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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