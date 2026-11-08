9 ноября 2026 года вспоминают преподобного Нестора Летописца Печерского. Он создал один из лучших памятников истории и литературы XII века — «Повесть временных лет». Под именем Нестор-Летописец Печерский входит в список святых не только православной, но и Римско-католической церкви.

О чём вспоминают в Церкви 9 ноября 2026 года

Нестор родился в Киеве в конце XI века. В 17 лет он был отдан на обучение в Киево-Печерскую обитель, где вскоре был пострижен в монахи. Он был возведён в сан иеродиакона.

Нестор участвовал в открытии мощей преподобного Феодосия Печерского, тогда было принято решение перенести их из пещеры в храм. Считается, что он лично вынес мощи из пещеры. Нестор много молился, много учился и всё свободное время проводил за письменными трудами. Именно он создал абсолютный литературный шедевр, который стал и ценным историческим документом эпохи — «Повесть временных лет». А ещё он занимался составлением жизнеописаний печерских угодников. Например, его перу, возможно, принадлежит житие преподобного Феодосия Печерского.

Также предположительно им написано «Чтение о жизни и погублении Бориса и Глеба».

Смысл праздника

Вспоминается святой, чьё литературное наследие чтится многие столетия, он даже стал святым для католиков, так напомнив о первоначальном единстве христиан.

Народные приметы погоды

Иней на деревьях — скоро будет сильное похолодание. Сильный туман утром — к тёплым дням впереди. Снег лежит на влажной почве — к ранней и дружной весне.

Что можно делать 9 ноября 2026 года

Этот день отлично подходит, чтобы давать обещания — себе и другим. Их будет исполнить легче обычного. Важный день для молитв и духовного очищения.

Что нельзя делать 9 ноября 2026 года