Несмотря на реформу ценообразования на лекарства и обещания властей сделать медикаменты доступнее, некоторые препараты в латвийских аптеках продолжают дорожать. Жительница Латвии рассказала в социальных сетях, как привычное лекарство неожиданно стало стоить более чем вдвое дороже, пишет nra.lv.

Реформа цен на медикаменты вступила в силу почти два года назад. По оценке Министерства здравоохранения, в результате её проведения стоимость упаковок 200 наиболее популярных лекарств снизилась в среднем на 17%.

Однако вскоре после введения новых правил выяснилось, что препараты из самой дешёвой ценовой категории, напротив, подорожали.

С 1 июля 2026 года власти обещали ещё немного снизить расходы жителей на рецептурные лекарства.

Согласно новым правилам, покупатели рецептурных препаратов стоимостью не более 10 евро за упаковку больше не должны платить фармацевту дополнительный сбор в размере 75 центов. Эти расходы взяло на себя государство, выделив из бюджета девять миллионов евро.

Однако жительница Латвии по имени Инта рассказала в Facebook о неприятном сюрпризе, который ожидал её во время недавнего посещения аптеки.

«ШОК В АПТЕКЕ: Как жизненно важные для пациентов лекарства незаметно и без предупреждения становятся дороже?» — возмущается женщина.

По её словам, речь идёт о препарате Anaprilin 40 mg (50 таблеток), который люди ежедневно принимают для контроля артериального давления и регулирования сердечного ритма.

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«Ещё сравнительно недавно такая упаковка стоила в аптеках примерно 4,50–5 евро. Но теперь, придя в аптеку, обнаруживаешь, что цена выросла более чем вдвое — до 11,98 евро за ту же самую упаковку!» — пишет Инта.

Женщина утверждает, что данные Государственного агентства лекарств подтверждают официальное утверждение такого повышения цены.

«Как такое возможно? Для людей, которым необходимо принимать эти лекарства ежедневно и постоянно, это огромный финансовый удар.

Куда делись обещания снизить цены на лекарства и сделать их доступнее? Почему хронические больные должны переживать такой ценовой шок в то время, когда каждый евро на счету?» — задаётся вопросами Инта.

Своей публикацией она решила предупредить других жителей Латвии, которые могут столкнуться с аналогичным подорожанием необходимых им препаратов.