Депутат Майрис Бриедис посетовал на пробки, в которых простоял, добираясь до концертного зала Spīķeri, в котором проходила конференция. Пользуясь случаем депутат выступил против строительства велодорожек, мешающих автомобилистам.

На это Марта Котелло, председатель Комитета Рижской думы по вопросам внешней среды и развития парировала, что в городе, перенасыщенном автомобилями, «единственной альтернативой» является езда на велосипеде, а ещё лучше — ходьба пешком.

— Я не видел, чтобы кто-то приехал сюда на велосипеде, — отозвался знаменитый боксёр.

Действительно, окрестности амбаров Центрального рынка, где проходила конференция, были заставлены дорогими автомобилями с пропусками Рижской думы.

А вот ведущий конференции, урбанист Целминьш, по его словам, действительно приехал на двух колёсах — с Пардаугавы! Дело молодое.

Поговорили не только о том, как ездить, но и о том где ездить. Речь зашла речь и о знаменитом Северном транзитном коридоре. Глава Комитета Рижской думы по развитию Эдгарс Бергхолцс не преминул сообщить, что является его «фанатом»: в его кабинете даже висит проект. Однако, вопрос о том, где взять деньги на его реализацию, следует обсуждать с премьером Кулбергсом.

Госпожа Котелло обратила внимание на то, что собственно Северный переход — мост или туннель — является лишь третьей очередью этого масштабного проекта. В него должны войти и так называемые вылетные магистрали, которые продолжатся за административной границей Риги.

В качестве примера для нашего города Э. Бергхолцс назвал польский Гданьск, где «инвесторы стоят в очереди».

Кстати, об инвестициях. В Латвии учится множество иностранных студентов. Из 385 миллионов евро, которые они оставляют в стране, подавляющая часть приходится именно на Ригу. Вопреки распространённому стереотипу об образе смуглого выходца из Южной Азии, диплом медика в Латвии получила дочь премьер-министра Швеции!