«Можно ли снимать на видео перевозку военной техники по улицам и дорогам Латвии? Если это не запрещено, то можно ли выкладывать видео в соцсети? Если всё-таки запрещено, какое наказание грозит снимающему? Читатель bb.lv»

На вопрос, можно ли снимать на видео военную технику и, если да, можно ли выкладывать видео в соцсети, нам ответил советник командующего по связям с общественностью Национальных вооружённых сил Робертс Скраучс.

Согласно его разъяснению, запрет на фото- и видеосъёмку военной техники без специального разрешения определяется правилами Кабинета министров о защитных зонах вокруг военных объектов и мерах безопасности критической инфраструктуры, которые, в свою очередь, приняты на основании норм трёх законов — «О национальной безопасности» (Nacionālās drošības likums), «О Национальных вооружённых силах» (Nacionālo bruņoto spēku likums) и «О защитных зонах» (Aizsargjoslu likums).

Соответственно, фотографировать или снимать на видео военную технику на этих объектах или в их защитных зонах без согласования или разрешения запрещено. Правовая база распространяется как на фото-, так и на видеосъёмку. Отдельных указаний относительно публикации материалов в социальных сетях в упомянутых законах и правилах Кабинета министров нет.

Что касается дорог общего пользования или городских улиц, то в мирное время фото- и видеосъёмка передвижения военной техники в принципе не запрещена.

И о наказании. Каждое нарушение правил рассматривается индивидуально, в зависимости от обстоятельств, а также цели фото- и видеосъёмки.

Потребовать прекратить фото- и/или видеосъёмку на объектах национальной обороны и критической инфраструктуры либо в пределах их зон безопасности имеет право сотрудник Государственной полиции, полиции самоуправления, Военной полиции, а также лицо, ответственное за безопасность объекта, в пределах предоставленных ему полномочий.

На объектах национальной обороны и критической инфраструктуры могут размещаться знаки, запрещающие фото- и видеосъёмку без предварительного согласования. В случае возникновения неясностей разрешение на фото- и видеосъёмку следует запрашивать у лиц, охраняющих конкретный объект.