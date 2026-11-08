Достаточно ли на улицах Риги полицейских, чтобы люди чувствовали себя в безопасности? Такой вопрос начальнику Государственной полиции Армандсу Руксу в передаче TV24 «На линии» задала одна зрительница, указав, что в повседневной жизни полицейские экипажи в городе она видит редко.

Зрительница рассказала, что на улицах видит мало как сотрудников Государственной полиции, так и муниципальной полиции, и у неё нет уверенности, что существующая система достаточна. В своём вопросе она также упомянула группы людей, которые вызывают у неё чувство небезопасности, одновременно сама подчёркивая, что это субъективная оценка. «Мой вопрос следующий — понимая, что, конечно, опять вопрос в зарплатах и поэтому вы не можете набрать достаточно этих студентов или школьников, то есть учащихся, которых можно выпустить на улицы, что вы можете сделать, чтобы люди чувствовали себя в большей безопасности? Достаточно ли везде видеокамер? Я не уверена», — спросила зрительница.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс ответил, что чувство безопасности людей нельзя связывать только с тем, видна ли в конкретный момент на улице полицейская машина. По его мнению, на это влияет несколько факторов, в том числе время года и тёмное время суток. «Ясно, что это чувство безопасности зависит от многих факторов, и это не только полицейское транспортное средство в каком-то определённом месте, а общее ощущение безопасности в обществе, и на него влияют несколько обстоятельств. В это сезонно тёмное время — осенью, ранней весной и так далее — понятно, что у людей эти опасения тоже усиливаются, и это наблюдается», — пояснил Рукс.

Одновременно он указал, что имеющиеся в распоряжении полиции опросы не свидетельствуют о массовом чувстве небезопасности в обществе. По словам Рукса, около 80% людей чувствуют себя в безопасности в районе своего места жительства. Начальник полиции при этом не отрицал давно известную проблему — нехватку сотрудников, которая особенно ощутима в Риге. «Конечно, этих полицейских экипажей как у муниципальной полиции, так и у Государственной полиции во всех регионах и городах столько, сколько есть, и мы много говорили о нехватке числа полицейских, особенно в Риге», — сказал он.

Рукс подчеркнул, что проведённые в последние годы реформы были направлены также на то, чтобы больше полицейских находилось на улицах, а не работало в кабинетах. В качестве одного из результатов он упомянул систему реагирующих полицейских, кроме того, часть полицейской работы обществу не так легко заметить, поскольку используется немаркированный транспорт и параллельно с полицией в форме работает также криминальная полиция. «Я бы не сказал, что полицию нельзя увидеть на улицах, мне кажется, что всё-таки можно. Есть также много полицейских подразделений, которые работают на немаркированных транспортных средствах, так же параллельно с полицией в форме работает криминальная полиция», — указал начальник Государственной полиции.

Он обосновал свой аргумент также статистикой преступности. По словам Рукса, при обобщении данных за первые девять месяцев этого года число зарегистрированных в стране уголовных правонарушений по сравнению с 2025 годом сократилось почти на 7%. Особенно сократились преступления, направленные против собственности. «Снижаются именно преступные деяния, направленные против собственности — уменьшаются и проникновения в жилища, и грабежи, и кражи транспортных средств, а также кражи в других проявлениях», — пояснил Рукс.