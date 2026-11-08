В Латвии стартовала кампания, призывающая мужчин пересмотреть отношение к алкоголю. Организаторы предлагают отказаться от распространённого представления о том, что способность много выпить свидетельствует о силе, выносливости и мужественности. Повод для беспокойства серьёзный: мужчины в Латвии живут почти на десять лет меньше женщин, а спиртное употребляют значительно чаще.

Общество «Tēvi» («Отцы») совместно с партнёрами проводит кампанию «Vecīt, cik ilgi turēsi?» («Старик, сколько ещё продержишься?»), цель которой — привлечь внимание мужчин к влиянию алкоголя на здоровье, отношения с близкими и семейную жизнь, сообщает агентство LETA.

Организаторы подчёркивают, что не собираются никого осуждать. Они хотят побудить мужчин честно оценить собственные привычки и при необходимости обратиться за поддержкой.

Главный лозунг кампании звучит так: «Старик, тебе не нужно доказывать, сколько ты способен выдержать. Пора задуматься, сколько ещё ты хочешь прожить».

Мужчины живут почти на десять лет меньше женщин

Организаторы обращают внимание на тревожную статистику: ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Латвии почти на десять лет меньше, чем женщин.

При этом мужчины значительно чаще употребляют алкоголь.

Согласно данным Центрального статистического управления за 2025 год, спиртные напитки хотя бы несколько раз в месяц употребляют 44,1% мужчин и 24,4% женщин.

Чрезмерное употребление алкоголя является одним из существенных предотвратимых факторов риска для здоровья. Оно повышает вероятность различных заболеваний, травм, развития зависимости и преждевременной смерти.

Однако в обществе по-прежнему можно услышать одобрительные высказывания о мужчинах, которые «много могут выпить» или «хорошо держат алкоголь».

Нередко звучит и фраза «Настоящий мужик должен уметь пить».

Организаторы кампании напоминают: высокая переносимость спиртного вовсе не защищает организм от его вредного воздействия.

«Настоящая сила — в способности признать проблему»

Член правления общества «Tēvi» Лаурис Бокишс отмечает, что в обществе до сих пор принято восхищаться мужчинами, которые способны многое выдержать — как физически, так и эмоционально.

Употребление алкоголя при этом нередко превращается в своеобразное испытание на выносливость.

По словам Бокишса, настоящая сила заключается не в способности заглушать собственные проблемы или игнорировать риски для здоровья.

Гораздо больше мужества требуется для того, чтобы признать необходимость перемен, взять ответственность за себя и своих близких и начать действовать.

Именно такое понимание мужской силы организаторы кампании предлагают противопоставить традиционному представлению о том, что мужчина должен терпеть любые трудности и никогда не демонстрировать слабость.

Алкоголь не избавляет от стресса и одиночества

Отдельное внимание в кампании уделяется связи употребления алкоголя с эмоциональным здоровьем.

Организаторы отмечают, что мужчины нередко пытаются справиться со стрессом, профессиональным выгоранием, одиночеством и другими психологическими трудностями при помощи спиртного.

Алкоголь может приносить кратковременное ощущение облегчения, однако не устраняет причины проблем.

Более того, подобный способ справляться с переживаниями способен привести к серьёзным долгосрочным последствиям.

Поэтому мужчинам предлагают задуматься не только о количестве выпитого, но и о причинах, по которым возникает желание употреблять алкоголь.

Страдают также женщины и дети

Чрезмерное употребление алкоголя отражается не только на здоровье самого мужчины, но и на жизни его близких.

Организаторы кампании подчёркивают, что злоупотребление спиртным может негативно влиять на отношения с партнёршей и детьми.

В частности, мужчина становится менее эмоционально вовлечённым в семейную жизнь, а его близкие могут испытывать недостаток внимания и поддержки.

Кроме того, поведение родителей формирует определённые модели отношений и привычек, которые впоследствии могут перенимать дети.

Таким образом, последствия злоупотребления алкоголем способны затрагивать не одно поколение семьи.

Где проверить свои привычки и получить помощь?

В рамках кампании создан информационный раздел на сайте общества «Tēvi». На странице можно узнать больше о влиянии алкоголя на мужское здоровье, ознакомиться с доступными возможностями поддержки и проверить собственные привычки употребления спиртного.

Мужчин, которым необходима помощь, также приглашают обращаться в Альянс мужского здоровья (Alianse Vīriešu Veselībai).

Это платформа сотрудничества, помогающая подобрать поддержку с учётом конкретной ситуации человека.

В частности, специалисты могут направить обратившегося в профильную организацию или ближайшую группу взаимопомощи.

Связаться с альянсом можно круглосуточно:

По телефону 29 220 105 .

Через WhatsApp по тому же номеру.

По электронной почте [email protected]

После получения обращения представители альянса помогут найти организацию, специализирующуюся на соответствующей проблеме, или ближайшую группу взаимопомощи.

Чем занимается общество «Tēvi»?

Общество «Tēvi» — латвийская негосударственная организация, которая способствует более активному участию отцов в воспитании детей и семейной жизни.

Одно из направлений её работы — преодоление стереотипов, связанных с ролью отца, и формирование семейных отношений, основанных на взаимном уважении.

Организация также занимается просвещением общества, обучением специалистов и проводит мероприятия, направленные на укрепление отношений между отцами и детьми.

Главная мысль новой кампании заключается в том, что мужчине не нужно доказывать свою силу количеством выпитого алкоголя. Гораздо важнее сохранить здоровье, отношения с близкими и возможность прожить долгую жизнь.