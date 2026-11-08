Работники здравоохранения и социальной сферы в Латвии чаще других сталкиваются с профессиональными заболеваниями. Теперь государство намерено уделить особое внимание условиям их труда.

На улучшение рабочих мест, профилактику заболеваний и укрепление здоровья работников предусмотрено почти 9 миллионов евро из европейских фондов и государственного бюджета.

Правительство Латвии 6 ноября одобрило изменения в программе «Содействие более продолжительной и качественной трудовой жизни», предусматривающие приоритетную поддержку работодателей в сфере здравоохранения и социального ухода.

Программу реализует Государственное агентство занятости (ГАЗ) в рамках проекта «Поддержка более качественной и продолжительной трудовой жизни».

Её цель — улучшить условия труда, снизить профессиональные риски и помочь людям дольше сохранять здоровье и трудоспособность.

Почему приоритет отдали медикам и социальным работникам?

По данным Министерства благосостояния, в течение последних десяти лет количество впервые зарегистрированных профессиональных заболеваний на 100 тысяч работающих в сфере здравоохранения и социального ухода превышало средний показатель по стране.

При этом государственные и муниципальные учреждения располагают ограниченными финансовыми возможностями для профилактики заболеваний и улучшения рабочих условий.

Поэтому правительство решило предоставить работодателям этих отраслей приоритетный доступ к программе поддержки.

На здравоохранение и социальный уход планируется направить до 30% средств, предусмотренных проектом на медицинские обследования, оздоровительные мероприятия, адаптацию рабочих мест и совершенствование рабочих процессов.

На какую помощь смогут рассчитывать работники?

Программа предусматривает несколько направлений поддержки.

Для сотрудников в возрасте от 45 лет запланированы обязательные медицинские обследования, мероприятия по укреплению здоровья, приспособление рабочих мест к индивидуальным потребностям и улучшение организации труда.

Для работников младше 45 лет также предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление здоровья.

Особое внимание будет уделяться снижению физических и психоэмоциональных нагрузок.

В частности, речь идёт об эргономических рисках, возникающих при неудобных рабочих позах, повторяющихся движениях и других особенностях профессиональной деятельности.

Предусматривается также оценка факторов, связанных со стрессом и психологической нагрузкой.

Рабочие места будут оборудовать с учётом профессиональных рисков

В рамках программы работодатели смогут получить поддержку для приобретения оборудования и внедрения технических решений, позволяющих сделать труд безопаснее.

Уточнён перечень средств коллективной и индивидуальной защиты. Он будет включать устройства, оборудование, системы и другие технические решения, предназначенные для устранения или уменьшения рисков на рабочих местах.

Для оценки эргономических и психоэмоциональных факторов разработают четыре методики.

Отдельные подходы предусмотрены для металлообработки, розничной торговли, здравоохранения и социального ухода. Для остальных отраслей будет применяться универсальная методика.

В Министерстве благосостояния поясняют, что первоначальный вариант оказался недостаточно практичным для учёта специфических рисков разных профессий.

Как работодателям получить поддержку?

Для участия в программе работодателям необходимо будет подать заявку в Государственное агентство занятости.

К ней потребуется приложить углублённую оценку рисков рабочей среды.

Обоснованность запрашиваемой помощи будут проверять специалисты Института безопасности труда и здоровья окружающей среды Рижского университета Страдиня.

В министерстве подчёркивают, что работодатели и раньше были обязаны проводить такую оценку. Поэтому новое требование фактически означает необходимость приложить уже подготовленный документ к заявке.

Работодателей будут включать в программу в порядке поступления заявок с учётом предусмотренного распределения финансирования.

Для других отраслей экономики размер поддержки будет зависеть от их доли в народном хозяйстве, размера предприятий, количества работников и региона деятельности.

Если в какой-либо отрасли желающих окажется недостаточно, неиспользованные средства смогут перераспределить.

Бюджет программы сократили на миллион евро

Одновременно правительство приняло решение уменьшить финансирование программы на один миллион евро.

Эти средства направят на поддержку социального предпринимательства и проектов школ для пожилых людей.

После перераспределения общий бюджет программы составит 8 852 385 евро.

Из этой суммы:

7 524 527 евро предоставит Европейский социальный фонд Plus.

1 327 858 евро составит софинансирование государственного бюджета.

Перераспределяемый миллион евро включает 850 тысяч евро европейского финансирования и 150 тысяч евро государственных средств.

В Министерстве благосостояния объясняют, что возможность сократить бюджет появилась после пересмотра расходов из-за задержек в реализации проекта.

Разработка методик оценки профессиональных рисков и каталога оборудования заняла больше времени, чем планировалось.

Среди причин называются загруженность специалистов, сложности со сбором и обработкой информации, а также организационные проблемы.

Из-за этого задержалось и практическое предоставление помощи работодателям и работникам.

Однако министерство заверяет, что перераспределение средств не потребует отказа от запланированных мероприятий и не поставит под угрозу достижение целей программы.

Количество людей, которые должны получить поддержку, менять не планируется. Вместе с тем из-за задержек сократится период, в течение которого помощь фактически можно будет предоставлять.

Дополнительные деньги получат школы для пенсионеров

Часть перераспределённых средств предназначена для поддержки так называемых школ сениоров — образовательных и социальных проектов для пожилых людей.

По информации Министерства благосостояния, до 10 мая 2026 года Фонд общественной интеграции получил 77 заявок от обществ и фондов на общую сумму 3 135 978 евро.

Для обеспечения равномерной поддержки регионов планируется профинансировать по семь проектов в каждом регионе планирования.

Однако ранее предусмотренных средств не хватало для поддержки ещё десяти проектов.

Дополнительное финансирование должно помочь решить эту проблему.

Почему изменили условия программы?

Поправки затронули также порядок предоставления поддержки государственным, муниципальным и частным работодателям.

Чтобы исключить двойное финансирование одних и тех же расходов, установлено дополнительное ограничение.

Поддержку на адаптацию рабочего места можно будет получить только в том случае, если работодатель за последние пять лет не получал на те же изменения единовременную субсидию в рамках соответствующих программ европейских фондов или Фонда восстановления.

Уточнены также условия применения государственной помощи de minimis к государственным и муниципальным учреждениям.

Кроме того, расширены обязанности Института безопасности труда и здоровья окружающей среды.

Это связано с тем, что Государственному агентству занятости не удалось найти старшего эксперта по охране труда, несмотря на несколько конкурсов по подбору персонала.

Теперь институт предоставит специалистов необходимой квалификации для оценки документов работодателей.

Дополнительные деньги из государственного бюджета или создание новых должностей для этого не потребуются.

Программа продлится до конца 2029 года

Проект «Поддержка более качественной и продолжительной трудовой жизни» Государственное агентство занятости реализует совместно с Латвийским союзом свободных профсоюзов, Латвийской конфедерацией работодателей и Институтом безопасности труда и здоровья окружающей среды.

Программа рассчитана до конца 2029 года.

Главная задача изменений — направить больше поддержки туда, где риск профессиональных заболеваний особенно высок, прежде всего в больницы и учреждения социального ухода. При этом помощь в улучшении условий труда останется доступной и работодателям других отраслей.