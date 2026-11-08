Организаторы состоявшейся в субботу акции протеста "Кровавому зерну - нет!" не исключают блокировки железнодорожных путей, если транзит российского зерна через Латвию не будет прекращен, сообщил агентству ЛЕТА инициатор акции, фермер и общественный активист Гундарс Калве.

По его словам, акция в Екабпилсе прошла хорошо, хотя участников ожидалось больше. Вместе с тем после протеста организаторы получили множество звонков от жителей со словами поддержки и благодарности.

Поэтому ограничиваться одной акцией они не намерены. Во вторник, 10 ноября, организаторы встретятся, чтобы обсудить дальнейшие действия на случай, если транзит российского зерна не будет прекращен. Калве не исключил, что речь пойдет уже не о повторном протесте, а о блокировании железнодорожных путей, чтобы не допустить перевозки зерна через Латвию.

Калве также раскритиковал выступление премьер-министра Андриса Кулбергса перед участниками акции, назвав его тон агрессивным, а обещания - недостаточно конкретными. Кроме того, он негативно оценил присутствие маленького сына премьер-министра на сцене во время выступления, предположив, что это выглядело как попытка прикрыться от протестующих.

"Не осталось хорошего чувства после выступления Кулбергса", - признал Калве.

Как сообщалось, Кулбергс в субботу пообещал внести в Сейм законопроект, который позволит остановить транзит российского зерна путем запрета на заключение новых договоров. На следующей неделе запланировано согласование инициативы между министерствами.

"Транзит нужно остановить, мы не должны кормить российскую военную машину и давать деньги на уничтожение украинцев", - заявил премьер-министр, признав, что быстро решить этот вопрос не удалось.

По мнению Кулбергса, односторонний запрет на уровне Латвии не решит проблему - ограничений необходимо добиваться совместно с Европейским союзом (ЕС), поскольку регулирование транзита относится к его компетенции. Премьер-министр также предупредил о возможных судебных разбирательствах и финансовых расходах в случае введения национального запрета.

Он добавил, что страны Балтии уже выступили на уровне ЕС за прекращение такого транзита.

Цель акции "Кровавому зерну - нет!" - добиться запрета на транзит через Латвию зерна, произведенного в России и на оккупированных территориях Украины.

Как сообщалось, транзит зерновых из России через Латвию за десять месяцев этого года вырос в 3,1 раза по сравнению с десятью месяцами 2025 года, свидетельствует информация Службы государственных доходов (СГД).

За десять месяцев этого года транзитом из России через Латвию было вывезено 1,115 млн тонн зерновых, в то время как за десять месяцев прошлого года было вывезено 357 645 тонн.

В свою очередь, объем зерновых, перевезенных транзитом из Беларуси, вырос в несколько раз, свидетельствуют данные СГД. За десять месяцев этого года транзитом из Беларуси через Латвию было перевезено 185 756 тонн зерновых, а в прошлом году - 60,8 тонны.