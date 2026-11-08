Будем и дальше повышать пенсионный возраст, но пожилых на работу брать не будем? La.lv Объясняет, что за безумие сейчас происходит на рынке труда Латвии.

С такой ситуацией столкнулся читатель, который, будучи 59-летним сертифицированным инженером-строителем, за год отправил около 50 CV, но не получил ни одного ответа. Он считает, что работодатели хотят молодых, опытных специалистов, однако в реальном отборе предпочтение может отдаваться более молодым кандидатам.

Читатель — сертифицированный инженер-строитель, специализирующийся на строительстве систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и у него есть своя частная практика.

«За год я отправил около 50 CV. Ответ — 0. Даже ответа с объяснением отказа не было», — пишет читатель Ивар.

По его мнению, на рынке труда существует возрастная дискриминация, о которой не всегда говорят открыто. Он допускает, что часть работодателей отдает предпочтение более молодым работникам, которых считают легче адаптирующимися, тогда как опытные специалисты могут быть более требовательными и лучше отстаивать свою профессиональную точку зрения.

Ивар также указывает, что предлагаемая в объявлениях о работе зарплата для профессионалов его специализации не всегда является соответствующей. Однако его опыт сам по себе не позволяет сделать вывод, что работодатели не ответили на заявки именно из-за возраста.

Чтобы это выяснить, необходимо было бы оценивать конкретные случаи отбора и причины решений работодателей.

Что о возможной возрастной дискриминации говорит Государственная инспекция труда? LA.LV обратился в Государственную инспекцию труда (VDI), чтобы выяснить, получает ли учреждение жалобы на возможную дискриминацию по возрасту и как часто люди сообщают о различном отношении в трудовых отношениях.

Ведущий эксперт отдела стратегического планирования и анализа данных VDI Дайнис Дейгелис поясняет, что учреждение получает заявления о возможном различном отношении на рабочем месте, однако отдельная статистика о возможной дискриминации именно по возрасту не собирается. В распоряжении VDI также нет данных о возрасте людей, которые, возможно, столкнулись с дискриминацией или различным отношением.

В то же время в данных учреждения видно, что в последние годы выросло число заявлений о возможных нарушениях Трудового закона, связанных с принципом равных прав и запретом различного отношения. В 2024 году VDI получила пять заявлений о возможных нарушениях статьи 29 Трудового закона и 90 заявлений о нарушениях статьи 7.

В 2025 году эти цифры составили соответственно 13 и 143 заявления. В свою очередь, за первые девять месяцев 2026 года получено 18 заявлений о возможных нарушениях статьи 29 и 137 заявлений о нарушениях статьи 7.

Эти цифры отражают не только жалобы на возрастную дискриминацию, и сами по себе не означают, что во всех случаях нарушения были установлены.

В каких случаях может идти речь о возрастной дискриминации?

Как указывает VDI, люди обращаются в учреждение за консультацией или с заявлением о возможной дискриминации по возрасту в различных ситуациях. Одна из них — поиск работы, когда потенциальный работодатель отказывается принимать человека на работу, считая его слишком старым или слишком молодым для конкретной должности.

Опасения по поводу различного отношения могут возникнуть и тогда, когда работника увольняют или побуждают выйти на пенсию из-за его возраста, а не по объективным причинам, связанным с работой.

Также возможная дискриминация может проявляться в оплате труда и распределении рабочих обязанностей, например, если человеку из-за возраста платят меньше или поручают менее ответственные задачи, не позволяя в полной мере использовать его способности.

Что делать, если работодатель отказывает в работе из-за возраста?

VDI поясняет: если работодатель, выбирая кандидатов, нарушил запрет различного отношения и отказался устанавливать трудовые отношения из-за возраста лица без объективного основания, соискатель имеет право обратиться в суд.

Согласно статье 34 Трудового закона, иск в суд должен быть подан в течение трех месяцев со дня получения отказа работодателя установить трудовые правоотношения.

В таких случаях кандидат не может требовать, чтобы работодатель принял его на работу в принудительном порядке, однако может требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

Если возможное различное отношение установлено уже в существующих трудовых отношениях, работник может обратиться в Государственную инспекцию труда, чтобы она оценила возможные нарушения трудового права.