Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подарки всем или экономия на всём? Латвийцы рассказали о планах на Рождество 0 99

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подарки на Рождество
ФОТО: BB.LV/AI

Большинство жителей Латвии не собираются тратить на рождественские подарки слишком большие суммы. Согласно новому опросу, 56% населения планируют уложиться в 120 евро, а каждый четырнадцатый вообще не намерен покупать подарки. При этом жители Литвы и Эстонии заметно чаще готовы выделять на праздничные покупки более 200 евро.

Как сообщает агентство LETA, такие данные получены в ходе исследования, проведённого компанией Norstat.

Опрос показал, что жители Латвии подходят к праздничным расходам достаточно сдержанно. Каждый второй респондент (51%) рассчитывает, что общие затраты на празднование Рождества останутся примерно такими же, как год назад.

Сколько денег уйдёт на подарки

Подарки станут одной из главных статей рождественских расходов.

Согласно результатам исследования, 38% опрошенных планируют потратить на них не более 90 евро, а 56% — до 120 евро.

При этом более четверти жителей (27%) готовы выделить на подарки свыше 160 евро, а 14% — более 200 евро.

В соседних странах праздничные бюджеты заметно отличаются. В Литве более 200 евро на подарки собираются потратить 27% жителей, в Эстонии — 22%.

Таким образом, доля тех, кто готов выделить на рождественские подарки свыше 200 евро, в Литве почти вдвое выше, чем в Латвии.

Кто тратит больше всего

Размер праздничного бюджета во многом зависит от возраста.

Наиболее щедрые планы у жителей в возрасте от 30 до 49 лет. Примерно каждый пятый представитель этой возрастной группы собирается потратить на подарки более 200 евро.

Среди людей в возрасте от 60 до 74 лет такую сумму готовы выделить только 9%.

При этом 7% жителей Латвии вообще не планируют покупать рождественские подарки.

Почти половина опрошенных (46%) намерены поздравить подарками от одного до четырёх человек.

А 26% респондентов собираются приобрести подарки как минимум для семерых.

Во сколько обойдётся всё Рождество

Помимо подарков, праздничный бюджет включает расходы на продукты для рождественского стола, украшения и другие необходимые покупки.

По данным опроса, 64% жителей Латвии рассчитывают потратить на всё празднование не более 200 евро.

Ещё 16% планируют выделить от 201 до 300 евро.

Более крупные праздничные бюджеты — свыше 300–400 евро — предусматривают 13% опрошенных жителей Латвии.

Для сравнения, в Литве доля таких респондентов составляет 22%, а в Эстонии — также 13%.

Как проводился опрос

Исследование провело агентство Norstat в сентябре 2026 года.

В онлайн-опросе приняли участие 1039 жителей Латвии. Результаты отражают планы респондентов на предстоящие праздники, а не фактические расходы.

×
#Эстония #Литва #рождество #Латвия #бюджет #подарки #опрос
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Аптекарь и покупатель
Изображение к статье: строительные каски
Изображение к статье: Старики у компьютера
Изображение к статье: Опавшая листва

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Человек с ружьем
В мире
1
Изображение к статье: Дейвидас Яцка.
Бизнес
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Налог на недвижимость
Бизнес
3
Изображение к статье: пенсионеры Эксклюзив!
Наша Латвия
10
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
2
Изображение к статье: Человек с ружьем
В мире
1
Изображение к статье: Дейвидас Яцка.
Бизнес
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео