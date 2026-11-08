Большинство жителей Латвии не собираются тратить на рождественские подарки слишком большие суммы. Согласно новому опросу, 56% населения планируют уложиться в 120 евро, а каждый четырнадцатый вообще не намерен покупать подарки. При этом жители Литвы и Эстонии заметно чаще готовы выделять на праздничные покупки более 200 евро.

Как сообщает агентство LETA, такие данные получены в ходе исследования, проведённого компанией Norstat.

Опрос показал, что жители Латвии подходят к праздничным расходам достаточно сдержанно. Каждый второй респондент (51%) рассчитывает, что общие затраты на празднование Рождества останутся примерно такими же, как год назад.

Сколько денег уйдёт на подарки

Подарки станут одной из главных статей рождественских расходов.

Согласно результатам исследования, 38% опрошенных планируют потратить на них не более 90 евро, а 56% — до 120 евро.

При этом более четверти жителей (27%) готовы выделить на подарки свыше 160 евро, а 14% — более 200 евро.

В соседних странах праздничные бюджеты заметно отличаются. В Литве более 200 евро на подарки собираются потратить 27% жителей, в Эстонии — 22%.

Таким образом, доля тех, кто готов выделить на рождественские подарки свыше 200 евро, в Литве почти вдвое выше, чем в Латвии.

Кто тратит больше всего

Размер праздничного бюджета во многом зависит от возраста.

Наиболее щедрые планы у жителей в возрасте от 30 до 49 лет. Примерно каждый пятый представитель этой возрастной группы собирается потратить на подарки более 200 евро.

Среди людей в возрасте от 60 до 74 лет такую сумму готовы выделить только 9%.

При этом 7% жителей Латвии вообще не планируют покупать рождественские подарки.

Почти половина опрошенных (46%) намерены поздравить подарками от одного до четырёх человек.

А 26% респондентов собираются приобрести подарки как минимум для семерых.

Во сколько обойдётся всё Рождество

Помимо подарков, праздничный бюджет включает расходы на продукты для рождественского стола, украшения и другие необходимые покупки.

По данным опроса, 64% жителей Латвии рассчитывают потратить на всё празднование не более 200 евро.

Ещё 16% планируют выделить от 201 до 300 евро.

Более крупные праздничные бюджеты — свыше 300–400 евро — предусматривают 13% опрошенных жителей Латвии.

Для сравнения, в Литве доля таких респондентов составляет 22%, а в Эстонии — также 13%.

Как проводился опрос

Исследование провело агентство Norstat в сентябре 2026 года.

В онлайн-опросе приняли участие 1039 жителей Латвии. Результаты отражают планы респондентов на предстоящие праздники, а не фактические расходы.