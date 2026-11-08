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Приюты для стариков и бездомных: каждый третий пенсионер Риги отказывается от пансионата 0 751

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приют ночной, а дневать бездомным приходится где-то на улице.

Приют ночной, а дневать бездомным приходится где-то на улице.

Пожилые люди в Риге, принимая решение о переезде в учреждения социального ухода, в первую очередь рассматривают варианты муниципальных центров, находящихся в самом городе (69%).

В итоге около трети потенциальных клиентов не принимают предложения даже о немедленном размещении — если пансионат находится за пределами города или принадлежит партнёрской организации.

Департамент благосостояния Рижской думы отмечает, что из-за этого нагрузка на персонал рижских муниципальных центров социального ухода «оценивается как критическая — необходимы сверхурочные».

При этом лимит приёма в организациях, работающих на договорной основе, составляет до 1738 человек. На потенциальных клиентов идут деньги из того же бюджета Рижской думы, и данные структуры — как правило, общества или социальные предприятия — проходят мониторинг Комитета по социальным вопросам, где имеет честь служить ваш автор.

Так что стереотип о том, что «частник» хуже «бюджетника», — это предубеждение. Тем более что своё веское слово в благотворительности говорит церковь…

То же и с групповыми квартирами, где проживают люди с нарушениями интеллектуального развития и учатся самообслуживанию, трудовым навыкам. Сейчас рижанам предлагаются ваучеры на проживание за пределами столицы — можно поехать в Вентспилс, а также в Гулбенский, Валмиерский и Сигулдский края. Хотя и в столице, на улице Буртниеку, 37, в этом году открыли новое групповое жильё, прибавилось мест и в специализированной мастерской для лиц с особыми нуждами на улице Цесу, 8.

И напоследок — о тех, кто, как говорится, на дне: в мужском отделении Рижского приюта побывали уже 353 человека. На 22% больше, чем годом ранее! А это уже весьма тревожные цифры, которые должны озаботить и руководство государства — члена ЕС и НАТО…

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#Рига #благотворительность #Вентспилс #пенсионеры #приюты #бездомные
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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