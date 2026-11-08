Если в I квартале брутто-зарплата увеличилась с 1403 до 1457 евро (+3,8%), то, соответственно, возросла и медиана доходов, которая ныне составляет 850,02 евро. Этот показатель используется при определении порогов доходов для признания домохозяйств нуждающимися.

Вот и результат перерасчётов: в 2026 году количество нуждающихся выросло на 2%, составив 11 327 человек. Только 45% из них достигли пенсионного возраста, ещё 23% — люди с инвалидностью.

За первые шесть месяцев сего года на денежные пособия рижанам было направлено 15,93 млн евро (в прошлом году — 13,07 млн); украинским беженцам выплатили 2,64 млн евро (в прошлом году — 3,43 млн).

Самым серьёзным увеличением ознаменовалось пособие от думы при рождении ребёнка — с 1 января оно выросло втрое, со 150 до 450 евро. Город огласился радостными криками 1973 новорождённых, на которых было выплачено в общей сложности 993,6 тысячи евро!

Но вот на те семьи, которые взяли к себе чужих детей, Рига всё равно тратит больше — 1,24 млн евро за полугодие на 357 приёмных семей и опекунов.

Одним из наиболее затратных для города является жилищное пособие. Несмотря на неизменное число получателей, объём выплат вырос на 15% — в среднем один человек получил 811 евро за полугодие (в прошлом году — 705 евро), т. е. более 135 евро в месяц.

Всего в Риге жилищное пособие получают 14 859 домохозяйств из общего количества в 310–320 тысяч. 73% финансирования приходится на одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью.