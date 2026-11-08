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Выросло благосостояние нуждающихся жителей Риги - и в престарелом возрасте, и в младенческом 0 146

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выплаты за новых рижан выросли со 150 до 450 евро.

Выплаты за новых рижан выросли со 150 до 450 евро.

Причиной повышения социальных расходов Риги является, как ни странно, рост доходов горожан.

Если в I квартале брутто-зарплата увеличилась с 1403 до 1457 евро (+3,8%), то, соответственно, возросла и медиана доходов, которая ныне составляет 850,02 евро. Этот показатель используется при определении порогов доходов для признания домохозяйств нуждающимися.

Вот и результат перерасчётов: в 2026 году количество нуждающихся выросло на 2%, составив 11 327 человек. Только 45% из них достигли пенсионного возраста, ещё 23% — люди с инвалидностью.

За первые шесть месяцев сего года на денежные пособия рижанам было направлено 15,93 млн евро (в прошлом году — 13,07 млн); украинским беженцам выплатили 2,64 млн евро (в прошлом году — 3,43 млн).

Самым серьёзным увеличением ознаменовалось пособие от думы при рождении ребёнка — с 1 января оно выросло втрое, со 150 до 450 евро. Город огласился радостными криками 1973 новорождённых, на которых было выплачено в общей сложности 993,6 тысячи евро!

Но вот на те семьи, которые взяли к себе чужих детей, Рига всё равно тратит больше — 1,24 млн евро за полугодие на 357 приёмных семей и опекунов.

Одним из наиболее затратных для города является жилищное пособие. Несмотря на неизменное число получателей, объём выплат вырос на 15% — в среднем один человек получил 811 евро за полугодие (в прошлом году — 705 евро), т. е. более 135 евро в месяц.

Всего в Риге жилищное пособие получают 14 859 домохозяйств из общего количества в 310–320 тысяч. 73% финансирования приходится на одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью.

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#украинские беженцы #жилье #Рига #пенсионеры #инвалиды #пособия #доходы #благосостояние
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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