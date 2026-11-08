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Синоптики сообщили прогноз на воскресенье 0 174

Наша Латвия
Дата публикации: 08.11.2026
LETA
Изображение к статье: Опавшая листва

В воскресенье в Латвии ожидается облачная погода, при этом небольшой дождь ожидается лишь местами на востоке страны в Латгале, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами небо ненадолго прояснится, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит от +5 градусов в Латгале до +10 градусов на морском побережье.

В Риге день также будет пасмурным, но дождя не ожидается. Ветер - слабый западный, максимальная температура воздуха составит около +8...+9 градусов.

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#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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